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Обвиняемый в получении взяток Иванов рассказал о своем трудоустройстве - РИА Новости, 20.06.2024
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16:30 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954304255.html
Обвиняемый в получении взяток Иванов рассказал о своем трудоустройстве
Обвиняемый в получении взяток Иванов рассказал о своем трудоустройстве - РИА Новости, 20.06.2024
Обвиняемый в получении взяток Иванов рассказал о своем трудоустройстве
Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов на вопрос о своем трудоустройстве сообщил, что "до этого" занимал должность замминистра обороны РФ, передает... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:30
2024-06-20T16:30
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россия
москва
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов на вопрос о своем трудоустройстве сообщил, что "до этого" занимал должность замминистра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. На вопрос судьи, трудоустроен ли он, Иванов ответил: "До этого был, занимал должность замминистра обороны РФ". После этого заседание, на котором рассматривается вопрос о продлении срока ареста, было закрыто по просьбе следствия. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
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происшествия, россия, москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Обвиняемый в получении взяток Иванов рассказал о своем трудоустройстве

Иванов заявил, что до суда занимал должность замминистра обороны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов на вопрос о своем трудоустройстве сообщил, что "до этого" занимал должность замминистра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
«
На вопрос судьи, трудоустроен ли он, Иванов ответил: "До этого был, занимал должность замминистра обороны РФ".
После этого заседание, на котором рассматривается вопрос о продлении срока ареста, было закрыто по просьбе следствия.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Видеотрансляция в зале судебных заседаний Московского городского суда, где проходит рассмотрение жалобы на арест совладельца ООО Олимпситистрой Александра Фомина. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Фигурант дела Тимура Иванова Фомин изъявил желание дать показания
27 мая, 14:24
 
ПроисшествияРоссияМоскваТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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