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Обвиняемый в получении взяток Иванов рассказал о своем трудоустройстве
Обвиняемый в получении взяток Иванов рассказал о своем трудоустройстве - РИА Новости, 20.06.2024
Обвиняемый в получении взяток Иванов рассказал о своем трудоустройстве
Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов на вопрос о своем трудоустройстве сообщил, что "до этого" занимал должность замминистра обороны РФ, передает... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:30
2024-06-20T16:30
2024-06-20T16:30
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов на вопрос о своем трудоустройстве сообщил, что "до этого" занимал должность замминистра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. На вопрос судьи, трудоустроен ли он, Иванов ответил: "До этого был, занимал должность замминистра обороны РФ". После этого заседание, на котором рассматривается вопрос о продлении срока ареста, было закрыто по просьбе следствия. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
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происшествия, россия, москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Обвиняемый в получении взяток Иванов рассказал о своем трудоустройстве
Иванов заявил, что до суда занимал должность замминистра обороны
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов на вопрос о своем трудоустройстве сообщил, что "до этого" занимал должность замминистра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
«
На вопрос судьи, трудоустроен ли он, Иванов ответил: "До этого был, занимал должность замминистра обороны РФ".
После этого заседание, на котором рассматривается вопрос о продлении срока ареста, было закрыто по просьбе следствия.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.