https://ria.ru/20240620/ivanov-1954302725.html

Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны

Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны - РИА Новости, 20.06.2024

Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны

Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов не говорил в суде, что более не является заместителем министра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:28

2024-06-20T16:28

2024-06-20T16:28

россия

москва

тимур иванов

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954284535_0:15:2823:1603_1920x0_80_0_0_dfe28e07a2ea3844abe260dabda3dfa2.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов не говорил в суде, что более не является заместителем министра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "До этого был, занимал должность замминистра обороны Российской Федерации", - заявил Иванов на вопрос судьи о трудоустройстве. При этом он не говорил, что сейчас не занимает эту должность, хотя такую цитату ему приписывают некоторые СМИ. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Как говорил адвокат Иванова Мурад Мусаев, его подзащитный "временно отстранен от должности", о его отставке официально не сообщалось.

https://ria.ru/20240618/general-1953557094.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, тимур иванов, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)