https://ria.ru/20240620/ivanov-1954302725.html
Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны
Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны - РИА Новости, 20.06.2024
Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны
Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов не говорил в суде, что более не является заместителем министра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:28
2024-06-20T16:28
2024-06-20T16:28
россия
москва
тимур иванов
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954284535_0:15:2823:1603_1920x0_80_0_0_dfe28e07a2ea3844abe260dabda3dfa2.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов не говорил в суде, что более не является заместителем министра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "До этого был, занимал должность замминистра обороны Российской Федерации", - заявил Иванов на вопрос судьи о трудоустройстве. При этом он не говорил, что сейчас не занимает эту должность, хотя такую цитату ему приписывают некоторые СМИ. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Как говорил адвокат Иванова Мурад Мусаев, его подзащитный "временно отстранен от должности", о его отставке официально не сообщалось.
https://ria.ru/20240618/general-1953557094.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954284535_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_369f32293b57f4da15869587ca254cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, тимур иванов, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Москва, Тимур Иванов, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны
Тимур Иванов заявил в суде, что до ареста занимал должность замминистра обороны
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов не говорил в суде, что более не является заместителем министра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"До этого был, занимал должность замминистра обороны Российской Федерации", - заявил Иванов на вопрос судьи о трудоустройстве. При этом он не говорил, что сейчас не занимает эту должность, хотя такую цитату ему приписывают некоторые СМИ.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Как говорил адвокат Иванова Мурад Мусаев, его подзащитный "временно отстранен от должности", о его отставке официально не сообщалось.