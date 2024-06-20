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Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны - РИА Новости, 20.06.2024
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16:28 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954302725.html
Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны
Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны - РИА Новости, 20.06.2024
Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны
Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов не говорил в суде, что более не является заместителем министра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:28
2024-06-20T16:28
россия
москва
тимур иванов
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов не говорил в суде, что более не является заместителем министра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "До этого был, занимал должность замминистра обороны Российской Федерации", - заявил Иванов на вопрос судьи о трудоустройстве. При этом он не говорил, что сейчас не занимает эту должность, хотя такую цитату ему приписывают некоторые СМИ. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Как говорил адвокат Иванова Мурад Мусаев, его подзащитный "временно отстранен от должности", о его отставке официально не сообщалось.
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россия, москва, тимур иванов, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Москва, Тимур Иванов, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны

Тимур Иванов заявил в суде, что до ареста занимал должность замминистра обороны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток Тимур Иванов не говорил в суде, что более не является заместителем министра обороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"До этого был, занимал должность замминистра обороны Российской Федерации", - заявил Иванов на вопрос судьи о трудоустройстве. При этом он не говорил, что сейчас не занимает эту должность, хотя такую цитату ему приписывают некоторые СМИ.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Как говорил адвокат Иванова Мурад Мусаев, его подзащитный "временно отстранен от должности", о его отставке официально не сообщалось.
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