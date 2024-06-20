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Тимур Иванов в суде закрыл лицо газетой - РИА Новости, 20.06.2024
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16:27 20.06.2024 (обновлено: 16:43 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954302170.html
Тимур Иванов в суде закрыл лицо газетой
Тимур Иванов в суде закрыл лицо газетой - РИА Новости, 20.06.2024
Тимур Иванов в суде закрыл лицо газетой
Замминистра обороны Тимур Иванов закрыл лицо газетой, чтобы журналисты не смогли заснять его, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:27
2024-06-20T16:43
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замминистра обороны Тимур Иванов закрыл лицо газетой, чтобы журналисты не смогли заснять его, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. Замминистра привезли в суд, который должен решить вопрос, продлевать ли ему срок ареста. Под газетой лицо дополнительно было прикрыто медицинской маской. Как ожидается, заседание начнется в ближайшее время. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944719482.html
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Тимур Иванов в суде закрыл лицо газетой

Экс-замминистра обороны закрыл лицо газетой, чтобы журналисты не смогли заснять

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов перед началом заседания по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов перед началом заседания по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов перед началом заседания по его делу в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замминистра обороны Тимур Иванов закрыл лицо газетой, чтобы журналисты не смогли заснять его, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Замминистра привезли в суд, который должен решить вопрос, продлевать ли ему срок ареста. Под газетой лицо дополнительно было прикрыто медицинской маской.
Как ожидается, заседание начнется в ближайшее время.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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ПроисшествияТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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