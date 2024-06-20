https://ria.ru/20240620/ivanov-1954282124.html
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 20.06.2024
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:45
2024-06-20T15:45
2024-06-20T15:47
происшествия
москва
тимур иванов
елена ленская
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Просьбу удалить публику из зала следователь обосновал опасениями, что будут разглашены данные расследования. "Суд постановил: ходатайство удовлетворить, провести судебное заседание в закрытом режиме", - решила судья Елена Ленская.Защита Иванова оставила решение вопроса о закрытии заседания на усмотрение суда.
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944719482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову
Вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны рассмотрят в закрытом режиме