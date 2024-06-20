https://ria.ru/20240620/ivanov-1954282124.html

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 20.06.2024

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:45

2024-06-20T15:45

2024-06-20T15:47

происшествия

москва

тимур иванов

елена ленская

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Просьбу удалить публику из зала следователь обосновал опасениями, что будут разглашены данные расследования. "Суд постановил: ходатайство удовлетворить, провести судебное заседание в закрытом режиме", - решила судья Елена Ленская.Защита Иванова оставила решение вопроса о закрытии заседания на усмотрение суда.

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944719482.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, тимур иванов, елена ленская, дело замминистра обороны тимура иванова