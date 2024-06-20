Рейтинг@Mail.ru
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 20.06.2024 (обновлено: 15:47 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954282124.html
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 20.06.2024
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:45
2024-06-20T15:47
происшествия
москва
тимур иванов
елена ленская
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944778365_0:157:1280:877_1920x0_80_0_0_514c980f6d0043ed10e8e09366f78565.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Просьбу удалить публику из зала следователь обосновал опасениями, что будут разглашены данные расследования. "Суд постановил: ходатайство удовлетворить, провести судебное заседание в закрытом режиме", - решила судья Елена Ленская.Защита Иванова оставила решение вопроса о закрытии заседания на усмотрение суда.
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944719482.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944778365_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c2589aeb4dfa5bc4c66c5381e1d9b9ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, тимур иванов, елена ленская, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Елена Ленская, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову

Вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны рассмотрят в закрытом режиме

© АГН "Москва" / пресс-служба МосгорсудаТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© АГН "Москва" / пресс-служба Мосгорсуда
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Просьбу удалить публику из зала следователь обосновал опасениями, что будут разглашены данные расследования.
«
"Суд постановил: ходатайство удовлетворить, провести судебное заседание в закрытом режиме", - решила судья Елена Ленская.
Защита Иванова оставила решение вопроса о закрытии заседания на усмотрение суда.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Адвокат рассказал об аресте имущества по делу замминистра обороны Иванова
8 мая, 16:34
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановЕлена ЛенскаяДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала