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Главком ВМФ рассказал об испытаниях атомного крейсера "Адмирал Нахимов" - РИА Новости, 20.06.2024
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15:59 20.06.2024 (обновлено: 16:27 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ispytaniya-1954289663.html
Главком ВМФ рассказал об испытаниях атомного крейсера "Адмирал Нахимов"
Главком ВМФ рассказал об испытаниях атомного крейсера "Адмирал Нахимов" - РИА Новости, 20.06.2024
Главком ВМФ рассказал об испытаниях атомного крейсера "Адмирал Нахимов"
Испытания атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", вооруженного "Цирконами", начинаются в августе и планируется завершить в следующем году, сообщил... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:59
2024-06-20T16:27
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КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Испытания атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", вооруженного "Цирконами", начинаются в августе и планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев."Перспектива понятна, корабль находится на завершающем этапе строительства. Этот год - начало испытаний корабля. Испытания главной энергетической установки и других агрегатов начнутся в августе этого года. Сомнений в этом нет. По факту это новый корабль", - сказал Моисеев на полях международного военно-морского салона в Кронштадте.Он отметил, что корабль прошёл глобальную модернизацию, завершить испытания планируется в 2025 году."У него будет новое вооружение - ракетное, радиотехническое, связь, и "Циркон" тоже", - добавил главком.Крейсер "Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144.2 (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) и является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Оснащен ядерной энергетической установкой. Предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.Построенный в конце 1980-х годов, он проходил службу в составе Северного флота, в конце 1990-х был отправлен на ремонт. Работы по возвращению крейсера в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. "Адмирал Нахимов" проходит модернизацию на "Севмаше" в Северодвинске.
https://ria.ru/20240615/reb-1953064731.html
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безопасность, вмф рф, кронштадт, нато, северодвинск, севмаш
Безопасность, ВМФ РФ, Кронштадт, НАТО, Северодвинск, Севмаш
Главком ВМФ рассказал об испытаниях атомного крейсера "Адмирал Нахимов"

Главком ВМФ: испытания атомного крейсера "Адмирал Нахимов" начнутся в 2024 году

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
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КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Испытания атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", вооруженного "Цирконами", начинаются в августе и планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.
«
"Перспектива понятна, корабль находится на завершающем этапе строительства. Этот год - начало испытаний корабля. Испытания главной энергетической установки и других агрегатов начнутся в августе этого года. Сомнений в этом нет. По факту это новый корабль", - сказал Моисеев на полях международного военно-морского салона в Кронштадте.
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Он отметил, что корабль прошёл глобальную модернизацию, завершить испытания планируется в 2025 году.
«
"У него будет новое вооружение - ракетное, радиотехническое, связь, и "Циркон" тоже", - добавил главком.
Крейсер "Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144.2 (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) и является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Оснащен ядерной энергетической установкой. Предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.
Построенный в конце 1980-х годов, он проходил службу в составе Северного флота, в конце 1990-х был отправлен на ремонт. Работы по возвращению крейсера в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. "Адмирал Нахимов" проходит модернизацию на "Севмаше" в Северодвинске.
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