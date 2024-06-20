Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда
Посольство РФ в КНР: русский музей впервые представит в Китае шедевры авангарда
Василий Кандинский. "Вид Мурнау с церковью II". 1910. Архивное фото
ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда, выставка в музее города Янчжоу провинции Цзянсу продлится с 20 июня по 20 сентября, после чего экспозицию покажут в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян и городе Чэнду провинции Сычуань, сообщает в своем Telegram-канале посольство РФ в Китае.
"Сегодня, 20 июня, в музее Янчжоу открывается выставка "Русский авангард". На ней представят около 60 произведений крупнейших мастеров направления — Казимира Малевича, Марка Шагала, Павла Филонова и Василия Кандинского — из коллекции Русского музея", - говорится в заявлении.
Отмечается, что произведения каждого из художников сопровождаются фильмами о них.
"В экспозицию также включены материалы, которые познакомят зрителей с поэзией и иллюстрациями Василия Кандинского и с работами Павла Филонова, созданными к стихотворениям одного из основоположников русского футуризма Велимира Хлебникова", - добавили в посольстве.
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Помимо прочего, посетители выставки смогут увидеть фильм, посвященный реконструкции оперы-буфф выдающегося композитора-авангардиста Михаила Матюшина "Победа над Солнцем". В 1913 году Малевич работал над эскизами декораций и костюмами к этой постановке – именно здесь впервые возникло изображение "черного квадрата". Оно означало пластическое выражение победы активного человеческого творчества над пассивной формой природы — черный квадрат появлялся вместо солнечного круга.
"В Янчжоу экспозиция будет открыта до 20 сентября, после чего продолжит свое путешествие по крупнейшим городам Китая. Ее увидят посетители Музея культуры Цзяннань в Ханчжоу – столице провинции Чжэцзян. В конце 2024 года шедевры отечественного авангарда из коллекции Русского музея будут выставлены в Художественном музее Тяньфу в Чэнду — столице провинции Сычуань", - сообщили в дипмиссии.
Выставка проходит в рамках перекрестных годов культуры России и Китая.
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