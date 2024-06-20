https://ria.ru/20240620/iskusstvo-1954212137.html

Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда

Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда - РИА Новости, 20.06.2024

Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда

Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда, выставка в музее города Янчжоу провинции Цзянсу продлится с 20 июня по 20 сентября,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:02

2024-06-20T13:02

2024-06-20T13:02

культура

китай

ханчжоу

чжэцзян

казимир малевич

василий кандинский

марк шагал

русский музей

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ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда, выставка в музее города Янчжоу провинции Цзянсу продлится с 20 июня по 20 сентября, после чего экспозицию покажут в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян и городе Чэнду провинции Сычуань, сообщает в своем Telegram-канале посольство РФ в Китае. "Сегодня, 20 июня, в музее Янчжоу открывается выставка "Русский авангард". На ней представят около 60 произведений крупнейших мастеров направления — Казимира Малевича, Марка Шагала, Павла Филонова и Василия Кандинского — из коллекции Русского музея", - говорится в заявлении. Отмечается, что произведения каждого из художников сопровождаются фильмами о них. "В экспозицию также включены материалы, которые познакомят зрителей с поэзией и иллюстрациями Василия Кандинского и с работами Павла Филонова, созданными к стихотворениям одного из основоположников русского футуризма Велимира Хлебникова", - добавили в посольстве. Помимо прочего, посетители выставки смогут увидеть фильм, посвященный реконструкции оперы-буфф выдающегося композитора-авангардиста Михаила Матюшина "Победа над Солнцем". В 1913 году Малевич работал над эскизами декораций и костюмами к этой постановке – именно здесь впервые возникло изображение "черного квадрата". Оно означало пластическое выражение победы активного человеческого творчества над пассивной формой природы — черный квадрат появлялся вместо солнечного круга. "В Янчжоу экспозиция будет открыта до 20 сентября, после чего продолжит свое путешествие по крупнейшим городам Китая. Ее увидят посетители Музея культуры Цзяннань в Ханчжоу – столице провинции Чжэцзян. В конце 2024 года шедевры отечественного авангарда из коллекции Русского музея будут выставлены в Художественном музее Тяньфу в Чэнду — столице провинции Сычуань", - сообщили в дипмиссии. Выставка проходит в рамках перекрестных годов культуры России и Китая.

https://ria.ru/20231018/gastroli-1903304643.html

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китай

ханчжоу

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китай, ханчжоу, чжэцзян, казимир малевич, василий кандинский, марк шагал, русский музей, культура