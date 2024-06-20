Рейтинг@Mail.ru
Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:02 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/iskusstvo-1954212137.html
Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда
Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда - РИА Новости, 20.06.2024
Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда
Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда, выставка в музее города Янчжоу провинции Цзянсу продлится с 20 июня по 20 сентября,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:02
2024-06-20T13:02
культура
китай
ханчжоу
чжэцзян
казимир малевич
василий кандинский
марк шагал
русский музей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855326566_0:0:1619:911_1920x0_80_0_0_acd7cea2ce74e5ffb87a5d6da8110c78.jpg
ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда, выставка в музее города Янчжоу провинции Цзянсу продлится с 20 июня по 20 сентября, после чего экспозицию покажут в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян и городе Чэнду провинции Сычуань, сообщает в своем Telegram-канале посольство РФ в Китае. "Сегодня, 20 июня, в музее Янчжоу открывается выставка "Русский авангард". На ней представят около 60 произведений крупнейших мастеров направления — Казимира Малевича, Марка Шагала, Павла Филонова и Василия Кандинского — из коллекции Русского музея", - говорится в заявлении. Отмечается, что произведения каждого из художников сопровождаются фильмами о них. "В экспозицию также включены материалы, которые познакомят зрителей с поэзией и иллюстрациями Василия Кандинского и с работами Павла Филонова, созданными к стихотворениям одного из основоположников русского футуризма Велимира Хлебникова", - добавили в посольстве. Помимо прочего, посетители выставки смогут увидеть фильм, посвященный реконструкции оперы-буфф выдающегося композитора-авангардиста Михаила Матюшина "Победа над Солнцем". В 1913 году Малевич работал над эскизами декораций и костюмами к этой постановке – именно здесь впервые возникло изображение "черного квадрата". Оно означало пластическое выражение победы активного человеческого творчества над пассивной формой природы — черный квадрат появлялся вместо солнечного круга. "В Янчжоу экспозиция будет открыта до 20 сентября, после чего продолжит свое путешествие по крупнейшим городам Китая. Ее увидят посетители Музея культуры Цзяннань в Ханчжоу – столице провинции Чжэцзян. В конце 2024 года шедевры отечественного авангарда из коллекции Русского музея будут выставлены в Художественном музее Тяньфу в Чэнду — столице провинции Сычуань", - сообщили в дипмиссии. Выставка проходит в рамках перекрестных годов культуры России и Китая.
https://ria.ru/20231018/gastroli-1903304643.html
https://ria.ru/20240612/festival-1952373437.html
китай
ханчжоу
чжэцзян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855326566_194:0:1618:1068_1920x0_80_0_0_afca2a91f84c11e367cb5b43ef6933f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, ханчжоу, чжэцзян, казимир малевич, василий кандинский, марк шагал, русский музей, культура
Культура, Китай, Ханчжоу, Чжэцзян, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, Русский музей, Культура
Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда

Посольство РФ в КНР: русский музей впервые представит в Китае шедевры авангарда

© Фото : Sotheby'sВасилий Кандинский. "Вид Мурнау с церковью II". 1910
Василий Кандинский. Вид Мурнау с церковью II. 1910 - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Sotheby's
Василий Кандинский. "Вид Мурнау с церковью II". 1910. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Русский музей впервые представит в Китае шедевры отечественного авангарда, выставка в музее города Янчжоу провинции Цзянсу продлится с 20 июня по 20 сентября, после чего экспозицию покажут в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян и городе Чэнду провинции Сычуань, сообщает в своем Telegram-канале посольство РФ в Китае.
"Сегодня, 20 июня, в музее Янчжоу открывается выставка "Русский авангард". На ней представят около 60 произведений крупнейших мастеров направления — Казимира Малевича, Марка Шагала, Павла Филонова и Василия Кандинского — из коллекции Русского музея", - говорится в заявлении.
Отмечается, что произведения каждого из художников сопровождаются фильмами о них.
"В экспозицию также включены материалы, которые познакомят зрителей с поэзией и иллюстрациями Василия Кандинского и с работами Павла Филонова, созданными к стихотворениям одного из основоположников русского футуризма Велимира Хлебникова", - добавили в посольстве.
Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Братья навек: как Россия покоряет сердца китайцев
18 октября 2023, 08:00
Помимо прочего, посетители выставки смогут увидеть фильм, посвященный реконструкции оперы-буфф выдающегося композитора-авангардиста Михаила Матюшина "Победа над Солнцем". В 1913 году Малевич работал над эскизами декораций и костюмами к этой постановке – именно здесь впервые возникло изображение "черного квадрата". Оно означало пластическое выражение победы активного человеческого творчества над пассивной формой природы — черный квадрат появлялся вместо солнечного круга.
"В Янчжоу экспозиция будет открыта до 20 сентября, после чего продолжит свое путешествие по крупнейшим городам Китая. Ее увидят посетители Музея культуры Цзяннань в Ханчжоу – столице провинции Чжэцзян. В конце 2024 года шедевры отечественного авангарда из коллекции Русского музея будут выставлены в Художественном музее Тяньфу в Чэнду — столице провинции Сычуань", - сообщили в дипмиссии.
Выставка проходит в рамках перекрестных годов культуры России и Китая.
Анонс фестиваля Слово о русском сердце. Кадр видео
В Пекине стартовал фестиваль "Слово о русском сердце"
12 июня, 15:18
 
КультураКитайХанчжоуЧжэцзянКазимир МалевичВасилий КандинскийМарк ШагалРусский музейКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала