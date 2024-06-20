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Ограничить доступ к информационному потоку нельзя, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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15:17 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/informatsiya-1954268256.html
Ограничить доступ к информационному потоку нельзя, заявил Путин
Ограничить доступ к информационному потоку нельзя, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Ограничить доступ к информационному потоку нельзя, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничить доступ к информационному потоку невозможно, бороться с нежелательной информацией можно, только будучи более... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:17
2024-06-20T15:17
общество
россия
вьетнам
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничить доступ к информационному потоку невозможно, бороться с нежелательной информацией можно, только будучи более эффективными в информационном поле. Такую оценку глава российского государства дал, выступая на встрече в Ханое с выпускниками советских и российских вузов. "Ограничивать доступ к огромному потоку информации невозможно. Здесь только один способ преодолеть негативные тенденции с этим связанные, а именно - быть более убедительными в информационном поле", - сказал президент РФ, отметив, что такие возможности сегодня и для России, и для Вьетнама есть. Путин обратил внимание на то, что работа с молодежью должна быть современной. "Она не должна быть скучной и не должна быть неэффективной, не должна быть, самое главное, формальной. Как только молодые люди чувствуют формализм, эта работа теряет смысл, особенно в современном мире, связанном с интернетом и свободным доступом к любой информации", - отметил он.
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общество, россия, вьетнам, владимир путин
Общество, Россия, Вьетнам, Владимир Путин
Ограничить доступ к информационному потоку нельзя, заявил Путин

Путин: невозможно бороться с нежелательной информацией путем ограничений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Большом оперном театре в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Большом оперном театре в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Большом оперном театре в Ханое
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничить доступ к информационному потоку невозможно, бороться с нежелательной информацией можно, только будучи более эффективными в информационном поле.
Такую оценку глава российского государства дал, выступая на встрече в Ханое с выпускниками советских и российских вузов.
"Ограничивать доступ к огромному потоку информации невозможно. Здесь только один способ преодолеть негативные тенденции с этим связанные, а именно - быть более убедительными в информационном поле", - сказал президент РФ, отметив, что такие возможности сегодня и для России, и для Вьетнама есть.
Путин обратил внимание на то, что работа с молодежью должна быть современной. "Она не должна быть скучной и не должна быть неэффективной, не должна быть, самое главное, формальной. Как только молодые люди чувствуют формализм, эта работа теряет смысл, особенно в современном мире, связанном с интернетом и свободным доступом к любой информации", - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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