https://ria.ru/20240620/informatsiya-1954268256.html

Ограничить доступ к информационному потоку нельзя, заявил Путин

Ограничить доступ к информационному потоку нельзя, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Ограничить доступ к информационному потоку нельзя, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничить доступ к информационному потоку невозможно, бороться с нежелательной информацией можно, только будучи более... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:17

2024-06-20T15:17

2024-06-20T15:17

общество

россия

вьетнам

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничить доступ к информационному потоку невозможно, бороться с нежелательной информацией можно, только будучи более эффективными в информационном поле. Такую оценку глава российского государства дал, выступая на встрече в Ханое с выпускниками советских и российских вузов. "Ограничивать доступ к огромному потоку информации невозможно. Здесь только один способ преодолеть негативные тенденции с этим связанные, а именно - быть более убедительными в информационном поле", - сказал президент РФ, отметив, что такие возможности сегодня и для России, и для Вьетнама есть. Путин обратил внимание на то, что работа с молодежью должна быть современной. "Она не должна быть скучной и не должна быть неэффективной, не должна быть, самое главное, формальной. Как только молодые люди чувствуют формализм, эта работа теряет смысл, особенно в современном мире, связанном с интернетом и свободным доступом к любой информации", - отметил он.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, вьетнам, владимир путин