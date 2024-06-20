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Пенсию работающих пенсионеров будут индексировать дважды, заявил Исаев - РИА Новости, 20.06.2024
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23:20 20.06.2024 (обновлено: 23:32 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/indeksatsiya-1954399493.html
Пенсию работающих пенсионеров будут индексировать дважды, заявил Исаев
Пенсию работающих пенсионеров будут индексировать дважды, заявил Исаев - РИА Новости, 20.06.2024
Пенсию работающих пенсионеров будут индексировать дважды, заявил Исаев
С нового года пенсия работающим пенсионерам будет индексироваться не один раз с 1 января, а дважды - с 1 февраля на уровень инфляции и с первого апреля на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T23:20
2024-06-20T23:32
общество
андрей исаев
госдума рф
пенсии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. С нового года пенсия работающим пенсионерам будет индексироваться не один раз с 1 января, а дважды - с 1 февраля на уровень инфляции и с первого апреля на уровень роста заработной платы, сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев."По внесенному нами во исполнение поручения президента законопроекту об индексации пенсий работающим пенсионерам важно иметь в виду следующее: с нового года пенсия будет индексироваться не один раз с 1 января, как сейчас, а дважды - с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) на уровень роста заработной платы", - написал Исаев в своем Telegram-канале.Ранее в Госдуму был внесен законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.
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общество, андрей исаев, госдума рф, пенсии
Общество, Андрей Исаев, Госдума РФ, Пенсии
Пенсию работающих пенсионеров будут индексировать дважды, заявил Исаев

Исаев: с нового года пенсия работающим пенсионерам будет индексироваться дважды

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. С нового года пенсия работающим пенсионерам будет индексироваться не один раз с 1 января, а дважды - с 1 февраля на уровень инфляции и с первого апреля на уровень роста заработной платы, сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.
«
"По внесенному нами во исполнение поручения президента законопроекту об индексации пенсий работающим пенсионерам важно иметь в виду следующее: с нового года пенсия будет индексироваться не один раз с 1 января, как сейчас, а дважды - с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) на уровень роста заработной платы", - написал Исаев в своем Telegram-канале.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.
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ОбществоАндрей ИсаевГосдума РФПенсии
 
 
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