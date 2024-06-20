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Эксперт объяснил снижение индекса Мосбиржи - РИА Новости, 20.06.2024
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16:34 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/indeks-1954306448.html
Эксперт объяснил снижение индекса Мосбиржи
Эксперт объяснил снижение индекса Мосбиржи - РИА Новости, 20.06.2024
Эксперт объяснил снижение индекса Мосбиржи
Индекс Мосбиржи днем в четверг опускался ниже 3000 пунктов после жесткой риторики ЦБ РФ, отраженной в резюме обсуждения ключевой ставки, такое мнение высказал... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:34
2024-06-20T16:34
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Индекс Мосбиржи днем в четверг опускался ниже 3000 пунктов после жесткой риторики ЦБ РФ, отраженной в резюме обсуждения ключевой ставки, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. Ранее в четверг Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 7 июня. Рублевый индекс Мосбиржи к 15.58 мск растет на 1,8%, до 3081,87 пункта. Ранее в ходе торгов он резко опускался максимально на 1,02%, до 2996,44 пункта - минимума с 15 декабря, затем быстро компенсировал потери и вышел в плюс. "Это следствие повышенной волатильности на рынке, до выхода комментария ЦБ по расширенному заседанию по ставке, рынок неплохо прибавлял. ЦБ довольно жестко высказался в отношении существенного ужесточения ключевой ставки в случае реализации альтернативного сценария, а под ним понимается рост инфляционных ожиданий до середины июля", - считает эксперт. По его словам, существенное повышение ставки - это диапазон от 1,5 до 2 процентных пунктов. "Очевидно, что если в течение месяца инфляция не будет снижаться и не будет ниже 8% в годовом выражении, то мы увидим 26 июля повышение до 17% или даже 18,5%. Любое повышение ставки - это плюс для рынка депозитов и долгового, но не рынка акций", - уточнил он. "Понятно, что индекс на этом фоне стал сильно снижаться. Кто-то решил на этом фоне открывать короткие позиции. Поэтому индекс упал ниже 3000 пунктов. После этого желающих открывать такие позиции уменьшилось. Рынок успокоился", - поясняет Абелев.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Эксперт объяснил снижение индекса Мосбиржи

Абелев: индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов после жесткой риторики ЦБ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Индекс Мосбиржи днем в четверг опускался ниже 3000 пунктов после жесткой риторики ЦБ РФ, отраженной в резюме обсуждения ключевой ставки, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.
Ранее в четверг Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 7 июня.
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Рублевый индекс Мосбиржи к 15.58 мск растет на 1,8%, до 3081,87 пункта. Ранее в ходе торгов он резко опускался максимально на 1,02%, до 2996,44 пункта - минимума с 15 декабря, затем быстро компенсировал потери и вышел в плюс.
«
"Это следствие повышенной волатильности на рынке, до выхода комментария ЦБ по расширенному заседанию по ставке, рынок неплохо прибавлял. ЦБ довольно жестко высказался в отношении существенного ужесточения ключевой ставки в случае реализации альтернативного сценария, а под ним понимается рост инфляционных ожиданий до середины июля", - считает эксперт.
По его словам, существенное повышение ставки - это диапазон от 1,5 до 2 процентных пунктов. "Очевидно, что если в течение месяца инфляция не будет снижаться и не будет ниже 8% в годовом выражении, то мы увидим 26 июля повышение до 17% или даже 18,5%. Любое повышение ставки - это плюс для рынка депозитов и долгового, но не рынка акций", - уточнил он.
"Понятно, что индекс на этом фоне стал сильно снижаться. Кто-то решил на этом фоне открывать короткие позиции. Поэтому индекс упал ниже 3000 пунктов. После этого желающих открывать такие позиции уменьшилось. Рынок успокоился", - поясняет Абелев.
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