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Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов - РИА Новости, 20.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
15:02 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/indeks-1954260916.html
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов - РИА Новости, 20.06.2024
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов
Российский рынок акций значительно снижается: рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 15 декабря, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:02
2024-06-20T15:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский рынок акций значительно снижается: рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 15 декабря, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к 14.47 мск снижается на 0,47%, до 3013,39 пункта, минутами ранее он опускался до 2996,44 пункта.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи опускался до 2996,44 пункта впервые с 15 декабря

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский рынок акций значительно снижается: рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 15 декабря, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.47 мск снижается на 0,47%, до 3013,39 пункта, минутами ранее он опускался до 2996,44 пункта.
Люди возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
19 июня, 17:23
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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