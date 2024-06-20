https://ria.ru/20240620/indeks-1954260916.html

Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов - РИА Новости, 20.06.2024

Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов

Российский рынок акций значительно снижается: рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 15 декабря, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:02

2024-06-20T15:02

2024-06-20T15:02

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский рынок акций значительно снижается: рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 15 декабря, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к 14.47 мск снижается на 0,47%, до 3013,39 пункта, минутами ранее он опускался до 2996,44 пункта.

https://ria.ru/20240619/kurs--1954047726.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская биржа