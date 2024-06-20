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Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов - РИА Новости, 20.06.2024
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов
Российский рынок акций значительно снижается: рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 15 декабря, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:02
2024-06-20T15:02
2024-06-20T15:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский рынок акций значительно снижается: рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 15 декабря, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к 14.47 мск снижается на 0,47%, до 3013,39 пункта, минутами ранее он опускался до 2996,44 пункта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов
Рублевый индекс Мосбиржи опускался до 2996,44 пункта впервые с 15 декабря