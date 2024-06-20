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США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников
США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников - РИА Новости, 20.06.2024
США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников
Представители США обратились к ЕС с запросом отложить введение запрета на импорт некоторых товаров, в том числе шоколада и подгузников, производство которых... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:42
2024-06-20T08:42
2024-06-20T09:15
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представители США обратились к ЕС с запросом отложить введение запрета на импорт некоторых товаров, в том числе шоколада и подгузников, производство которых связано с вырубкой лесов, утверждая, что это нанесет ущерб американским производителям, сообщило издание Financial Times со ссылкой на письменный запрос в Еврокомиссию. "Мы призываем Европейскую комиссию отложить реализацию этого постановления и последующее исполнение мер ответственности до тех пор, пока эти существенные проблемы не будут решены", — указано в письме, направленном в ЕК министром торговли США Джиной Раймондо, министром сельского хозяйства Томасом Вилсаком и торговым представителем Штатов Кэтрин Тайей.По данным издания, будущий закон ЕС обяжет импортеров предоставлять документацию, подтверждающую, что при производстве товаров, начиная от шоколада и заканчивая мебелью и продуктами животноводства, не совершалась вырубка лесов. В письме, направленном в Еврокомиссию, представители США заявили, что закон создает "критические проблемы" для американских производителей. Письмо отправили за семь месяцев до запланированного вступления закона в силу. Другие торговые партнеры, особенно крупные страны-производители пальмового масла, Индонезия и Малайзия, также призвали Брюссель отложить применение закона. Еврокомиссия подтвердила, что получила письмо от администрации США, и заявила, что ответит в свое время.
https://ria.ru/20240612/soglashenie-1952399191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индонезия, малайзия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Индонезия, Малайзия, Еврокомиссия, Евросоюз
США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников
США попросили ЕС отложить запрет на импорт товаров, связанных с вырубкой лесов
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представители США обратились к ЕС с запросом отложить введение запрета на импорт некоторых товаров, в том числе шоколада и подгузников, производство которых связано с вырубкой лесов, утверждая, что это нанесет ущерб американским производителям, сообщило издание Financial Times со ссылкой на письменный запрос в Еврокомиссию.
«
"Мы призываем Европейскую комиссию отложить реализацию этого постановления и последующее исполнение мер ответственности до тех пор, пока эти существенные проблемы не будут решены", — указано в письме, направленном в ЕК министром торговли США Джиной Раймондо, министром сельского хозяйства Томасом Вилсаком и торговым представителем Штатов Кэтрин Тайей.
По данным издания, будущий закон ЕС обяжет импортеров предоставлять документацию, подтверждающую, что при производстве товаров, начиная от шоколада и заканчивая мебелью и продуктами животноводства, не совершалась вырубка лесов. В письме, направленном в Еврокомиссию, представители США заявили, что закон создает "критические проблемы" для американских производителей.
Письмо отправили за семь месяцев до запланированного вступления закона в силу. Другие торговые партнеры, особенно крупные страны-производители пальмового масла, Индонезия
и Малайзия
, также призвали Брюссель
отложить применение закона.
Еврокомиссия подтвердила, что получила письмо от администрации США, и заявила, что ответит в свое время.