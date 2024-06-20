https://ria.ru/20240620/import-1954147004.html

США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников

США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников - РИА Новости, 20.06.2024

США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников

Представители США обратились к ЕС с запросом отложить введение запрета на импорт некоторых товаров, в том числе шоколада и подгузников, производство которых... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:42

2024-06-20T08:42

2024-06-20T09:15

в мире

сша

индонезия

малайзия

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представители США обратились к ЕС с запросом отложить введение запрета на импорт некоторых товаров, в том числе шоколада и подгузников, производство которых связано с вырубкой лесов, утверждая, что это нанесет ущерб американским производителям, сообщило издание Financial Times со ссылкой на письменный запрос в Еврокомиссию. "Мы призываем Европейскую комиссию отложить реализацию этого постановления и последующее исполнение мер ответственности до тех пор, пока эти существенные проблемы не будут решены", — указано в письме, направленном в ЕК министром торговли США Джиной Раймондо, министром сельского хозяйства Томасом Вилсаком и торговым представителем Штатов Кэтрин Тайей.По данным издания, будущий закон ЕС обяжет импортеров предоставлять документацию, подтверждающую, что при производстве товаров, начиная от шоколада и заканчивая мебелью и продуктами животноводства, не совершалась вырубка лесов. В письме, направленном в Еврокомиссию, представители США заявили, что закон создает "критические проблемы" для американских производителей. Письмо отправили за семь месяцев до запланированного вступления закона в силу. Другие торговые партнеры, особенно крупные страны-производители пальмового масла, Индонезия и Малайзия, также призвали Брюссель отложить применение закона. Еврокомиссия подтвердила, что получила письмо от администрации США, и заявила, что ответит в свое время.

https://ria.ru/20240612/soglashenie-1952399191.html

https://ria.ru/20231204/soya-1913530163.html

сша

индонезия

малайзия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, индонезия, малайзия, еврокомиссия, евросоюз