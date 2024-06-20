Рейтинг@Mail.ru
США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 20.06.2024 (обновлено: 09:15 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/import-1954147004.html
США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников
США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников - РИА Новости, 20.06.2024
США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников
Представители США обратились к ЕС с запросом отложить введение запрета на импорт некоторых товаров, в том числе шоколада и подгузников, производство которых... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:42
2024-06-20T09:15
в мире
сша
индонезия
малайзия
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представители США обратились к ЕС с запросом отложить введение запрета на импорт некоторых товаров, в том числе шоколада и подгузников, производство которых связано с вырубкой лесов, утверждая, что это нанесет ущерб американским производителям, сообщило издание Financial Times со ссылкой на письменный запрос в Еврокомиссию. &quot;Мы призываем Европейскую комиссию отложить реализацию этого постановления и последующее исполнение мер ответственности до тех пор, пока эти существенные проблемы не будут решены&quot;, — указано в письме, направленном в ЕК министром торговли США Джиной Раймондо, министром сельского хозяйства Томасом Вилсаком и торговым представителем Штатов Кэтрин Тайей.По данным издания, будущий закон ЕС обяжет импортеров предоставлять документацию, подтверждающую, что при производстве товаров, начиная от шоколада и заканчивая мебелью и продуктами животноводства, не совершалась вырубка лесов. В письме, направленном в Еврокомиссию, представители США заявили, что закон создает "критические проблемы" для американских производителей. Письмо отправили за семь месяцев до запланированного вступления закона в силу. Другие торговые партнеры, особенно крупные страны-производители пальмового масла, Индонезия и Малайзия, также призвали Брюссель отложить применение закона. Еврокомиссия подтвердила, что получила письмо от администрации США, и заявила, что ответит в свое время.
https://ria.ru/20240612/soglashenie-1952399191.html
https://ria.ru/20231204/soya-1913530163.html
сша
индонезия
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индонезия, малайзия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Индонезия, Малайзия, Еврокомиссия, Евросоюз
США попросили ЕС отложить запрет на импорт шоколада и подгузников

США попросили ЕС отложить запрет на импорт товаров, связанных с вырубкой лесов

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представители США обратились к ЕС с запросом отложить введение запрета на импорт некоторых товаров, в том числе шоколада и подгузников, производство которых связано с вырубкой лесов, утверждая, что это нанесет ущерб американским производителям, сообщило издание Financial Times со ссылкой на письменный запрос в Еврокомиссию.
«

"Мы призываем Европейскую комиссию отложить реализацию этого постановления и последующее исполнение мер ответственности до тех пор, пока эти существенные проблемы не будут решены", — указано в письме, направленном в ЕК министром торговли США Джиной Раймондо, министром сельского хозяйства Томасом Вилсаком и торговым представителем Штатов Кэтрин Тайей.

Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
СМИ: соглашение о кредите для Киева отложили из-за споров между ЕС и США
12 июня, 17:14
По данным издания, будущий закон ЕС обяжет импортеров предоставлять документацию, подтверждающую, что при производстве товаров, начиная от шоколада и заканчивая мебелью и продуктами животноводства, не совершалась вырубка лесов. В письме, направленном в Еврокомиссию, представители США заявили, что закон создает "критические проблемы" для американских производителей.
Письмо отправили за семь месяцев до запланированного вступления закона в силу. Другие торговые партнеры, особенно крупные страны-производители пальмового масла, Индонезия и Малайзия, также призвали Брюссель отложить применение закона.
Еврокомиссия подтвердила, что получила письмо от администрации США, и заявила, что ответит в свое время.
Уборка сои - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
ЕС рискует лишиться сои более чем на десять миллиардов евро в год
4 декабря 2023, 06:12
 
В миреСШАИндонезияМалайзияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала