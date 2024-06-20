Рейтинг@Mail.ru
"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 20.06.2024 (обновлено: 17:06 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/gvardiya-1954313963.html
"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России
"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России - РИА Новости, 20.06.2024
"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России
Активисты "Молодой гвардии" проводят акцию у резиденции посла Великобритании в России Найджела Кейси, где состоится прием в честь официального дня рождения... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:05
2024-06-20T17:06
великобритания
россия
найджел кейси
карл iii
молодая гвардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954318650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_384b9e02b53cf211b2dd0677e3af1f63.jpg
МОСКВА, 20 июн-РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии" проводят акцию у резиденции посла Великобритании в России Найджела Кейси, где состоится прием в честь официального дня рождения британского короля Карла III. Как передает корреспондент РИА новости, несмотря на дождь и ветер участники собрались у здания резиденции посла и скандируют лозунги с критикой действий Великобритании. Кроме того, активисты пытаются передать георгиевскую ленточку всем входящим в здание посольства.
https://ria.ru/20230209/lektsii-1850880803.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция "Молодой гвардии" у резиденции посла Британии
Активисты "Молодой гвардии" устроили акцию у резиденции посла Британии, где в четверг состоится прием в честь официального дня рождения короля Карла III. Участники акции скандируют лозунги с критикой действий Лондона. Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, они пытаются передать георгиевскую ленточку всем входящим в здание.
2024-06-20T17:05
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954318650_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dd6fbc3ab738bc49ad28d1957dc4a1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, россия, найджел кейси, карл iii, молодая гвардия
Великобритания, Россия, Найджел Кейси, Карл III, Молодая гвардия
"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России

Активисты "Молодой гвардии" проводят акцию у резиденции посла Британии в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн-РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии" проводят акцию у резиденции посла Великобритании в России Найджела Кейси, где состоится прием в честь официального дня рождения британского короля Карла III.
Как передает корреспондент РИА новости, несмотря на дождь и ветер участники собрались у здания резиденции посла и скандируют лозунги с критикой действий Великобритании. Кроме того, активисты пытаются передать георгиевскую ленточку всем входящим в здание посольства.
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
"Молодая гвардия" провела лекции в колонии в ДНР для сдавшихся военных ВСУ
9 февраля 2023, 15:46
 
ВеликобританияРоссияНайджел КейсиКарл IIIМолодая гвардия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала