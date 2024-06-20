https://ria.ru/20240620/gvardiya-1954313963.html

"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России

"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России - РИА Новости, 20.06.2024

"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России

Активисты "Молодой гвардии" проводят акцию у резиденции посла Великобритании в России Найджела Кейси, где состоится прием в честь официального дня рождения... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:05

2024-06-20T17:05

2024-06-20T17:06

великобритания

россия

найджел кейси

карл iii

молодая гвардия

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МОСКВА, 20 июн-РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии" проводят акцию у резиденции посла Великобритании в России Найджела Кейси, где состоится прием в честь официального дня рождения британского короля Карла III. Как передает корреспондент РИА новости, несмотря на дождь и ветер участники собрались у здания резиденции посла и скандируют лозунги с критикой действий Великобритании. Кроме того, активисты пытаются передать георгиевскую ленточку всем входящим в здание посольства.

https://ria.ru/20230209/lektsii-1850880803.html

великобритания

россия

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Акция "Молодой гвардии" у резиденции посла Британии Активисты "Молодой гвардии" устроили акцию у резиденции посла Британии, где в четверг состоится прием в честь официального дня рождения короля Карла III. Участники акции скандируют лозунги с критикой действий Лондона. Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, они пытаются передать георгиевскую ленточку всем входящим в здание. 2024-06-20T17:05 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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великобритания, россия, найджел кейси, карл iii, молодая гвардия