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"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России
"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России - РИА Новости, 20.06.2024
"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России
Активисты "Молодой гвардии" проводят акцию у резиденции посла Великобритании в России Найджела Кейси, где состоится прием в честь официального дня рождения... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:05
2024-06-20T17:05
2024-06-20T17:06
великобритания
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найджел кейси
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МОСКВА, 20 июн-РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии" проводят акцию у резиденции посла Великобритании в России Найджела Кейси, где состоится прием в честь официального дня рождения британского короля Карла III. Как передает корреспондент РИА новости, несмотря на дождь и ветер участники собрались у здания резиденции посла и скандируют лозунги с критикой действий Великобритании. Кроме того, активисты пытаются передать георгиевскую ленточку всем входящим в здание посольства.
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Акция "Молодой гвардии" у резиденции посла Британии
Активисты "Молодой гвардии" устроили акцию у резиденции посла Британии, где в четверг состоится прием в честь официального дня рождения короля Карла III.
Участники акции скандируют лозунги с критикой действий Лондона. Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, они пытаются передать георгиевскую ленточку всем входящим в здание.
2024-06-20T17:05
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великобритания, россия, найджел кейси, карл iii, молодая гвардия
Великобритания, Россия, Найджел Кейси, Карл III, Молодая гвардия
"Молодая гвардия" проводит акцию у резиденции посла Великобритании в России
Активисты "Молодой гвардии" проводят акцию у резиденции посла Британии в России