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Госдума в I чтении вводит ежегодную выплату работающим родителям - РИА Новости, 20.06.2024
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15:05 20.06.2024 (обновлено: 16:24 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/gosduma-1954262890.html
Госдума в I чтении вводит ежегодную выплату работающим родителям
Госдума в I чтении вводит ежегодную выплату работающим родителям - РИА Новости, 20.06.2024
Госдума в I чтении вводит ежегодную выплату работающим родителям
Госдума приняла в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:05
2024-06-20T16:24
общество
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никита чаплин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Документ, внесенный правительством РФ, входит в бюджетный пакет. Он устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Размер выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ. Выплата будет осуществляться каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Данную поддержку Минфин сравнивал с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. "Помощь семьям с детьми играет ключевую роль в повышении качества жизни граждан и способствует созданию благоприятных условий для воспитания и образования детей. Особенно важно отметить, что законопроект ориентирован на семьи, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Такой целевой подход, по его словам, позволяет распределять ресурсы максимально эффективно, предоставляя помощь тем, кто действительно в ней нуждается. "Грубо говоря, кого надо поддержать здесь и сейчас, максимально оперативно", - пояснил депутат. При этом он обратил внимание, что количество многодетных семей в России выросло в 2024 году до 2,4 миллиона и в этих семьях растет около 7,7 миллиона детей. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.
https://ria.ru/20240604/gosduma-1950336176.html
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общество, россия, никита чаплин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), пособие по безработице
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Пособие по безработице
Госдума в I чтении вводит ежегодную выплату работающим родителям

ГД приняла в I чтении проект о выплате родителям, имеющим двух и более детей

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Посетители на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов.
Документ, внесенный правительством РФ, входит в бюджетный пакет. Он устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.
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Размер выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ.
Выплата будет осуществляться каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Данную поддержку Минфин сравнивал с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года.
"Помощь семьям с детьми играет ключевую роль в повышении качества жизни граждан и способствует созданию благоприятных условий для воспитания и образования детей. Особенно важно отметить, что законопроект ориентирован на семьи, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Такой целевой подход, по его словам, позволяет распределять ресурсы максимально эффективно, предоставляя помощь тем, кто действительно в ней нуждается. "Грубо говоря, кого надо поддержать здесь и сейчас, максимально оперативно", - пояснил депутат. При этом он обратил внимание, что количество многодетных семей в России выросло в 2024 году до 2,4 миллиона и в этих семьях растет около 7,7 миллиона детей.
В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.
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ОбществоРоссияНикита ЧаплинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Пособие по безработице
 
 
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