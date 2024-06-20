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Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными
Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными - РИА Новости, 20.06.2024
Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными
Принято решение продолжить строительство неатомных подлодок проекта 636 "Варшавянка", как и более современных проекта 677 "Лада", сообщил журналистам... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:26
2024-06-20T11:26
2024-06-20T11:38
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КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Принято решение продолжить строительство неатомных подлодок проекта 636 "Варшавянка", как и более современных проекта 677 "Лада", сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев."Мы будем строить подводные лодки и проекта 677, и проекта 636 "Варшавянка", понимая, что именно основа решений, заложенных в подлодки 677, станет основой для развития этих кораблей - дизель-электрических подводных лодок. Это вопрос будущего, но ближайшего", - сказал Моисеев на полях международного военно-морского салона в Кронштадте.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вмф рф
Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными
Главком: неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более новыми
КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Принято решение продолжить строительство неатомных подлодок проекта 636 "Варшавянка", как и более современных проекта 677 "Лада", сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.
"Мы будем строить подводные лодки и проекта 677, и проекта 636 "Варшавянка", понимая, что именно основа решений, заложенных в подлодки 677, станет основой для развития этих кораблей - дизель-электрических подводных лодок. Это вопрос будущего, но ближайшего", - сказал Моисеев на полях международного военно-морского салона в Кронштадте.