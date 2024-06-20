https://ria.ru/20240620/glavkom-1954184668.html

Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными

Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными - РИА Новости, 20.06.2024

Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными

Принято решение продолжить строительство неатомных подлодок проекта 636 "Варшавянка", как и более современных проекта 677 "Лада", сообщил журналистам... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:26

2024-06-20T11:26

2024-06-20T11:38

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КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Принято решение продолжить строительство неатомных подлодок проекта 636 "Варшавянка", как и более современных проекта 677 "Лада", сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев."Мы будем строить подводные лодки и проекта 677, и проекта 636 "Варшавянка", понимая, что именно основа решений, заложенных в подлодки 677, станет основой для развития этих кораблей - дизель-электрических подводных лодок. Это вопрос будущего, но ближайшего", - сказал Моисеев на полях международного военно-морского салона в Кронштадте.

https://ria.ru/20240319/flot-1934127212.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вмф рф