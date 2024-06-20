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Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными - РИА Новости, 20.06.2024
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11:26 20.06.2024 (обновлено: 11:38 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/glavkom-1954184668.html
Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными
Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными - РИА Новости, 20.06.2024
Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными
Принято решение продолжить строительство неатомных подлодок проекта 636 "Варшавянка", как и более современных проекта 677 "Лада", сообщил журналистам... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:26
2024-06-20T11:38
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КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Принято решение продолжить строительство неатомных подлодок проекта 636 "Варшавянка", как и более современных проекта 677 "Лада", сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев."Мы будем строить подводные лодки и проекта 677, и проекта 636 "Варшавянка", понимая, что именно основа решений, заложенных в подлодки 677, станет основой для развития этих кораблей - дизель-электрических подводных лодок. Это вопрос будущего, но ближайшего", - сказал Моисеев на полях международного военно-морского салона в Кронштадте.
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безопасность, вмф рф
Безопасность, ВМФ РФ
Неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более современными

Главком: неатомные подлодки проекта 636 будут строить наравне с более новыми

© РИА Новости / Алексей НикольскийДизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка" в Финском заливе
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский проекта 636.3 Варшавянка в Финском заливе - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка" в Финском заливе. Архивное фото
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КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Принято решение продолжить строительство неатомных подлодок проекта 636 "Варшавянка", как и более современных проекта 677 "Лада", сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.
"Мы будем строить подводные лодки и проекта 677, и проекта 636 "Варшавянка", понимая, что именно основа решений, заложенных в подлодки 677, станет основой для развития этих кораблей - дизель-электрических подводных лодок. Это вопрос будущего, но ближайшего", - сказал Моисеев на полях международного военно-морского салона в Кронштадте.
Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 Кронштадт на судостроительном заводе Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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