https://ria.ru/20240620/germaniya-1954274693.html

Министерство обороны Германии хочет закупить 105 новейших танков

Министерство обороны Германии хочет закупить 105 новейших танков - РИА Новости, 20.06.2024

Министерство обороны Германии хочет закупить 105 новейших танков

Министерство обороны Германии планирует заключить контракт с франко-германским оборонным концерном KNDS о производстве для бундесвера 105 Leopard 2 новейшей... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:32

2024-06-20T15:32

2024-06-20T15:32

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БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Министерство обороны Германии планирует заключить контракт с франко-германским оборонным концерном KNDS о производстве для бундесвера 105 Leopard 2 новейшей модификации, стоимость которых составит около 3 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ ведомства. "Министр обороны Борис Писториус несмотря на пустую казну хочет заключить еще один крупный контракт на модернизацию бундесвера", - пишет издание со ссылкой на документ, который ведомство намерено внести на согласование в бюджетный комитет бундестага. Из него следует, что возглавляемое Писториусом министерство планирует заключить с KNDS контракт на поставку до 2030 года 105 танков Leopard-2A8 за 2,93 миллиардов евро. Также в документе отмечается, что поставка танков покроет нужды размещенной в Литве бригады бундесвера. На данный момент немецкая армия располагает 310 танками Leopard различных модификаций. Ранее KNDS представил на выставке в Париже две модификации танков Leopard 2 (A-RC 3.0 ) и Leclerc, которые рассматриваются в качестве промежуточного этапа к разрабатываемому Францией и Германией концепту танка будущего. Ранее в РФ не раз обращали внимание, что поставленные Западом Киеву танки, в том числе Leopard, "прекрасно горят". Ранее в Москве прошла выставка с захваченной в зоне проведения СВО трофейной техникой. В экспозиции представлены американские танк Abrams и БМП Bradley, немецкие танк Leopard и БМП Marder и другие зарубежные образцы.

https://ria.ru/20240531/nato-1949623419.html

https://ria.ru/20240524/frg-1948101323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, литва, париж, борис писториус