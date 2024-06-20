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Министерство обороны Германии хочет закупить 105 новейших танков - РИА Новости, 20.06.2024
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15:32 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/germaniya-1954274693.html
Министерство обороны Германии хочет закупить 105 новейших танков
Министерство обороны Германии хочет закупить 105 новейших танков - РИА Новости, 20.06.2024
Министерство обороны Германии хочет закупить 105 новейших танков
Министерство обороны Германии планирует заключить контракт с франко-германским оборонным концерном KNDS о производстве для бундесвера 105 Leopard 2 новейшей... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:32
2024-06-20T15:32
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БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Министерство обороны Германии планирует заключить контракт с франко-германским оборонным концерном KNDS о производстве для бундесвера 105 Leopard 2 новейшей модификации, стоимость которых составит около 3 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ ведомства. "Министр обороны Борис Писториус несмотря на пустую казну хочет заключить еще один крупный контракт на модернизацию бундесвера", - пишет издание со ссылкой на документ, который ведомство намерено внести на согласование в бюджетный комитет бундестага. Из него следует, что возглавляемое Писториусом министерство планирует заключить с KNDS контракт на поставку до 2030 года 105 танков Leopard-2A8 за 2,93 миллиардов евро. Также в документе отмечается, что поставка танков покроет нужды размещенной в Литве бригады бундесвера. На данный момент немецкая армия располагает 310 танками Leopard различных модификаций. Ранее KNDS представил на выставке в Париже две модификации танков Leopard 2 (A-RC 3.0 ) и Leclerc, которые рассматриваются в качестве промежуточного этапа к разрабатываемому Францией и Германией концепту танка будущего. Ранее в РФ не раз обращали внимание, что поставленные Западом Киеву танки, в том числе Leopard, "прекрасно горят". Ранее в Москве прошла выставка с захваченной в зоне проведения СВО трофейной техникой. В экспозиции представлены американские танк Abrams и БМП Bradley, немецкие танк Leopard и БМП Marder и другие зарубежные образцы.
https://ria.ru/20240531/nato-1949623419.html
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в мире, германия, литва, париж, борис писториус
В мире, Германия, Литва, Париж, Борис Писториус
Министерство обороны Германии хочет закупить 105 новейших танков

Spiegel: бундесвер планирует закупить 105 новейших танков Leopard 2

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Министерство обороны Германии планирует заключить контракт с франко-германским оборонным концерном KNDS о производстве для бундесвера 105 Leopard 2 новейшей модификации, стоимость которых составит около 3 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ ведомства.
"Министр обороны Борис Писториус несмотря на пустую казну хочет заключить еще один крупный контракт на модернизацию бундесвера", - пишет издание со ссылкой на документ, который ведомство намерено внести на согласование в бюджетный комитет бундестага. Из него следует, что возглавляемое Писториусом министерство планирует заключить с KNDS контракт на поставку до 2030 года 105 танков Leopard-2A8 за 2,93 миллиардов евро. Также в документе отмечается, что поставка танков покроет нужды размещенной в Литве бригады бундесвера.
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На данный момент немецкая армия располагает 310 танками Leopard различных модификаций. Ранее KNDS представил на выставке в Париже две модификации танков Leopard 2 (A-RC 3.0 ) и Leclerc, которые рассматриваются в качестве промежуточного этапа к разрабатываемому Францией и Германией концепту танка будущего.
Ранее в РФ не раз обращали внимание, что поставленные Западом Киеву танки, в том числе Leopard, "прекрасно горят". Ранее в Москве прошла выставка с захваченной в зоне проведения СВО трофейной техникой. В экспозиции представлены американские танк Abrams и БМП Bradley, немецкие танк Leopard и БМП Marder и другие зарубежные образцы.
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