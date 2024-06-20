https://ria.ru/20240620/gendir-1954382421.html

Задержан генеральный директор WorldSkills Russia

Задержан генеральный директор WorldSkills Russia - РИА Новости, 20.06.2024

Задержан генеральный директор WorldSkills Russia

Гендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора организации Данира... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T21:16

2024-06-20T21:16

2024-06-20T22:14

россия

происшествия

москва

роберт уразов

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Гендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора организации Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."Ходатайство об избрании Уразову Р. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано судом 20 июня, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухаметзянова Д. Ф. удовлетворено судом", — рассказали там.Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до десяти лет лишения свободы.В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой WorldSkills Russia.АНО "Агентство развития профессионального мастерства" ("Ворлдскиллс Россия", WorldSkills Russia) создали в 2020 году. Учредителями стали правительство Российской Федерации и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

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россия, происшествия, москва, роберт уразов, worldskills russia