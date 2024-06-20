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Задержан генеральный директор WorldSkills Russia - РИА Новости, 20.06.2024
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21:16 20.06.2024 (обновлено: 22:14 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/gendir-1954382421.html
Задержан генеральный директор WorldSkills Russia
Задержан генеральный директор WorldSkills Russia - РИА Новости, 20.06.2024
Задержан генеральный директор WorldSkills Russia
Гендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора организации Данира... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:16
2024-06-20T22:14
россия
происшествия
москва
роберт уразов
worldskills russia
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Гендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора организации Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.&quot;Ходатайство об избрании Уразову Р. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано судом 20 июня, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухаметзянова Д. Ф. удовлетворено судом&quot;, — рассказали там.Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до десяти лет лишения свободы.В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой WorldSkills Russia.АНО "Агентство развития профессионального мастерства" ("Ворлдскиллс Россия", WorldSkills Russia) создали в 2020 году. Учредителями стали правительство Российской Федерации и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
https://ria.ru/20240526/moshennik-1948471782.html
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россия, происшествия, москва, роберт уразов, worldskills russia
Россия, Происшествия, Москва, Роберт Уразов, WorldSkills Russia
Задержан генеральный директор WorldSkills Russia

Задержаны гендиректор и административный директор АНО WorldSkills Russia

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Гендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора организации Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
«

"Ходатайство об избрании Уразову Р. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано судом 20 июня, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухаметзянова Д. Ф. удовлетворено судом", — рассказали там.

Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до десяти лет лишения свободы.

WorldSkills — международные соревнования в мастерстве по целому ряду профессий. Россия вступила в это движение в 2012 году. Сборная занимала на международных соревнованиях призовые места, участники набирались в команды по итогам внутренних первенств.

В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой WorldSkills Russia.
АНО "Агентство развития профессионального мастерства" ("Ворлдскиллс Россия", WorldSkills Russia) создали в 2020 году. Учредителями стали правительство Российской Федерации и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
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