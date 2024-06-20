https://ria.ru/20240620/gagin-1954191528.html

Советник Пушилина получил ранение под Донецком

Советник Пушилина получил ранение под Донецком - РИА Новости, 20.06.2024

Советник Пушилина получил ранение под Донецком

Советник главы ДНР Ян Гагин получил ранение под Донецком из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил он сам в разговоре с РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:45

2024-06-20T11:45

2024-06-20T12:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин получил ранение под Донецком из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил он сам в разговоре с РИА Новости."Получили осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в районе поселка Еленовка. У меня осколочное ранение лица и плеча, ссадины. Наложили швы", — сказал Гагин.Он также сообщил, что вместе с ним в тот момент находился замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра.Гагин рассказал, что сейчас с ним все хорошо. "Немного голова кружится и температура. <...> Но при таких ранениях это норма", —отметил собеседник агентства.По его словам, их спасло наличие радиоэлектронного ружья, украинский дрон сбросил снаряд на расстоянии десяти-пятнадцати метров.

https://ria.ru/20240607/tank-1951201269.html

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954055350.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика