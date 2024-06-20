https://ria.ru/20240620/gagin-1954191528.html
Советник Пушилина получил ранение под Донецком
Советник Пушилина получил ранение под Донецком - РИА Новости, 20.06.2024
Советник Пушилина получил ранение под Донецком
Советник главы ДНР Ян Гагин получил ранение под Донецком из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил он сам в разговоре с РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:45
2024-06-20T11:45
2024-06-20T12:36
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин получил ранение под Донецком из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил он сам в разговоре с РИА Новости."Получили осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в районе поселка Еленовка. У меня осколочное ранение лица и плеча, ссадины. Наложили швы", — сказал Гагин.Он также сообщил, что вместе с ним в тот момент находился замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра.Гагин рассказал, что сейчас с ним все хорошо. "Немного голова кружится и температура. <...> Но при таких ранениях это норма", —отметил собеседник агентства.По его словам, их спасло наличие радиоэлектронного ружья, украинский дрон сбросил снаряд на расстоянии десяти-пятнадцати метров.
https://ria.ru/20240607/tank-1951201269.html
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954055350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Советник Пушилина получил ранение под Донецком
Советник Пушилина Гагин получил ранение при сбросе ВСУ боеприпаса под Донецком
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин получил ранение под Донецком из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил он сам в разговоре с РИА Новости.
«
"Получили осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в районе поселка Еленовка. У меня осколочное ранение лица и плеча, ссадины. Наложили швы", — сказал Гагин.
Он также сообщил, что вместе с ним в тот момент находился замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра.
Гагин рассказал, что сейчас с ним все хорошо.
"Немного голова кружится и температура. <...> Но при таких ранениях это норма", —отметил собеседник агентства.
По его словам, их спасло наличие радиоэлектронного ружья, украинский дрон сбросил снаряд на расстоянии десяти-пятнадцати метров.