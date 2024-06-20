https://ria.ru/20240620/fsb-1954151205.html

ФСБ задержала двух бывших сотрудников центра "Вектор"

ФСБ задержала двух бывших сотрудников центра "Вектор" - РИА Новости, 20.06.2024

ФСБ задержала двух бывших сотрудников центра "Вектор"

Двух бывших сотрудников Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий (ГНЦВБ) "Вектор" задержали по подозрению в хищениях и получении взятки,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:12

2024-06-20T09:12

2024-06-20T12:32

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

новосибирская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НОВОСИБИРСК, 20 июн — РИА Новости. Двух бывших сотрудников Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий (ГНЦВБ) "Вектор" задержали по подозрению в хищениях и получении взятки, сообщило УФСБ по Новосибирской области."УФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность новосибирцев, организовавших хищение средств Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научной центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы Роспотребнадзора в особо крупном размере. <…> Оба подозреваемых задержаны, в отношении них судом будет избрана мера пресечения", — уточнили в ведомстве.Сотрудники УФСБ при содействии руководства ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" установили, что уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III-IV класса опасности для последующего обезвреживания в центре "Вектор"."Сбор опасных отходов должны были осуществлять ИП, оформленные на родственников подозреваемого, на деле работы фактически производились сотрудниками центра, при этом оплата за оказанные услуги с 2013 по 2024 год перечислялась через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников. За этот период центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" нанесен ущерб в размере свыше шести миллионов рублей", — отметили в УФСБ.Кроме того, бывшего начальника участка научного центра подозревают в получении взятки в особо крупном размере за оказание содействия в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов.В соучастии в преступлении и посредничестве в получении взятки подозревают его супругу, на которую было оформлено одно из ИП, также бывшую сотрудницу центра.В отношении подозреваемых следователи СУ СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере, и получении взятки, совершенном должностным лицом с вымогательством, в составе группы лиц в особо крупном размере.

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https://ria.ru/20240618/vzyatka-1953829270.html

https://realty.ria.ru/20240618/zastroyschik-1953573958.html

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фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)