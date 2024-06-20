https://ria.ru/20240620/finlyandiya-1954265733.html

В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая

В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая - РИА Новости, 20.06.2024

В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая

Финляндия считает, что развитие отношений между Россией и Китаем имеет "последствия" для европейской безопасности, говорится в докладе правительства Финляндии... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:13

2024-06-20T15:13

2024-06-20T15:13

россия

финляндия

китай

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Финляндия считает, что развитие отношений между Россией и Китаем имеет "последствия" для европейской безопасности, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности. Как утверждается в документе, опубликованном на сайте финского МИД, "развитие отношений между Россией и Китаем" "имеет последствия для европейской безопасности". В РФ и КНР ранее заявляли, что развитие отношений Москвы и Пекина не подвержено "внешним помехам" и не направлено против третьих стран.

https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952759083.html

россия

финляндия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, финляндия, китай