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В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая - РИА Новости, 20.06.2024
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15:13 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/finlyandiya-1954265733.html
В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая
В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая - РИА Новости, 20.06.2024
В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая
Финляндия считает, что развитие отношений между Россией и Китаем имеет "последствия" для европейской безопасности, говорится в докладе правительства Финляндии... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:13
2024-06-20T15:13
россия
финляндия
китай
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Финляндия считает, что развитие отношений между Россией и Китаем имеет "последствия" для европейской безопасности, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности. Как утверждается в документе, опубликованном на сайте финского МИД, "развитие отношений между Россией и Китаем" "имеет последствия для европейской безопасности". В РФ и КНР ранее заявляли, что развитие отношений Москвы и Пекина не подвержено "внешним помехам" и не направлено против третьих стран.
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россия, финляндия, китай
Россия, Финляндия, Китай
В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая

Финляндия считает, что развитие отношений РФ и КНР имеет последствия для Европы

© AP Photo / Andy WongФлаги России и Китая в Пекине
Флаги России и Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги России и Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Финляндия считает, что развитие отношений между Россией и Китаем имеет "последствия" для европейской безопасности, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности.
Как утверждается в документе, опубликованном на сайте финского МИД, "развитие отношений между Россией и Китаем" "имеет последствия для европейской безопасности".
В РФ и КНР ранее заявляли, что развитие отношений Москвы и Пекина не подвержено "внешним помехам" и не направлено против третьих стран.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Китайский эксперт оценил влияние санкций на товарооборот Москвы и Пекина
14 июня, 06:04
 
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