https://ria.ru/20240620/finlyandiya-1954265733.html
В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая
В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая - РИА Новости, 20.06.2024
В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая
Финляндия считает, что развитие отношений между Россией и Китаем имеет "последствия" для европейской безопасности, говорится в докладе правительства Финляндии... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:13
2024-06-20T15:13
2024-06-20T15:13
россия
финляндия
китай
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Финляндия считает, что развитие отношений между Россией и Китаем имеет "последствия" для европейской безопасности, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности. Как утверждается в документе, опубликованном на сайте финского МИД, "развитие отношений между Россией и Китаем" "имеет последствия для европейской безопасности". В РФ и КНР ранее заявляли, что развитие отношений Москвы и Пекина не подвержено "внешним помехам" и не направлено против третьих стран.
https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952759083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, китай
В Финляндии опасаются последствий развития отношений России и Китая
Финляндия считает, что развитие отношений РФ и КНР имеет последствия для Европы