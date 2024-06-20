https://ria.ru/20240620/evropa-1954199770.html

"Не способны": на Западе высказались о переговорах с Россией

"Не способны": на Западе высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 20.06.2024

"Не способны": на Западе высказались о переговорах с Россией

Европейские страны еще не готовы к переговорам с Россией, поскольку они так и не вернули доверие Москвы, заявил в интервью Le Figaro бывший посол Франции в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:17

2024-06-20T12:17

2024-06-20T12:17

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Европейские страны еще не готовы к переговорам с Россией, поскольку они так и не вернули доверие Москвы, заявил в интервью Le Figaro бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти."Европа сейчас на такое не способна, она не подготовила почву для переговоров. <…> В общем, сейчас она в некотором смысле находится "вне игры" в том, что касается переговоров", — отметил он.Де Глиниасти подчеркнул, что Европа потеряла доверие России из-за провала Минских соглашений. После этого, вместо попыток наладить отношения с Москвой, главы европейских государств стали активно помогать Украине, из-за чего вопрос переговоров полностью отпал, резюмировал он.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html

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