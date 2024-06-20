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"Не способны": на Западе высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 20.06.2024
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12:17 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/evropa-1954199770.html
"Не способны": на Западе высказались о переговорах с Россией
"Не способны": на Западе высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 20.06.2024
"Не способны": на Западе высказались о переговорах с Россией
Европейские страны еще не готовы к переговорам с Россией, поскольку они так и не вернули доверие Москвы, заявил в интервью Le Figaro бывший посол Франции в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:17
2024-06-20T12:17
в мире
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Европейские страны еще не готовы к переговорам с Россией, поскольку они так и не вернули доверие Москвы, заявил в интервью Le Figaro бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти."Европа сейчас на такое не способна, она не подготовила почву для переговоров. &lt;…&gt; В общем, сейчас она в некотором смысле находится "вне игры" в том, что касается переговоров", — отметил он.Де Глиниасти подчеркнул, что Европа потеряла доверие России из-за провала Минских соглашений. После этого, вместо попыток наладить отношения с Москвой, главы европейских государств стали активно помогать Украине, из-за чего вопрос переговоров полностью отпал, резюмировал он.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html
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в мире, россия, москва, европа
В мире, Россия, Москва, Европа
"Не способны": на Западе высказались о переговорах с Россией

Дипломат де Глиниасти: Европа не вернула доверие России для начала переговоров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Европейские страны еще не готовы к переговорам с Россией, поскольку они так и не вернули доверие Москвы, заявил в интервью Le Figaro бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.
"Европа сейчас на такое не способна, она не подготовила почву для переговоров. <…> В общем, сейчас она в некотором смысле находится "вне игры" в том, что касается переговоров", — отметил он.
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Де Глиниасти подчеркнул, что Европа потеряла доверие России из-за провала Минских соглашений. После этого, вместо попыток наладить отношения с Москвой, главы европейских государств стали активно помогать Украине, из-за чего вопрос переговоров полностью отпал, резюмировал он.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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