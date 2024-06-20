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Евро дешевеет к доллару
Евро дешевеет к доллару - РИА Новости, 20.06.2024
Евро дешевеет к доллару
Стоимость евро в четверг днем опускается к доллару после публикации макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:56
2024-06-20T12:56
2024-06-20T12:56
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германия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости Стоимость евро в четверг днем опускается к доллару после публикации макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.38 мск курс евро к доллару снижается до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0742 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 158,38 иены со 158,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,23%, до 105,49 пункта. Инвесторы оценивают статистику по ценам производителей (PPI) в Германии. Цены в мае не изменились в месячном выражении, тогда как ожидался рост на 0,3%, и снизились на 2,2% в годовом при ожидаемом сокращении на 2%. Также рынки ожидают объявления итогов заседания Банка Англии позднее в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5,25%. Также рынки ждут подсказок о возможных сроках снижения ставки после того, как ранее в четверг ставку понизил центробанк Швейцарии - до 1,25% с 1,5%. На стоимость доллара может повлиять выход в четверг статистики из США по рынку труда и недвижимости. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 июня снизилось до 235 тысяч с 242 тысяч неделей ранее. Аналитики также полагают, что число новых домов в США, строительство которых было начато в мае, выросло до 1,37 миллиона с 1,36 миллиона в апреле.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, германия, москва
Экономика, США, Германия, Москва
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости Стоимость евро в четверг днем опускается к доллару после публикации макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.38 мск курс евро к доллару снижается до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0742 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 158,38 иены со 158,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) увеличивается на 0,23%, до 105,49 пункта.
Инвесторы оценивают статистику по ценам производителей (PPI) в Германии. Цены в мае не изменились в месячном выражении, тогда как ожидался рост на 0,3%, и снизились на 2,2% в годовом при ожидаемом сокращении на 2%.
Также рынки ожидают объявления итогов заседания Банка Англии позднее в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5,25%. Также рынки ждут подсказок о возможных сроках снижения ставки после того, как ранее в четверг ставку понизил центробанк Швейцарии
- до 1,25% с 1,5%.
На стоимость доллара может повлиять выход в четверг статистики из США по рынку труда и недвижимости. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 июня снизилось до 235 тысяч с 242 тысяч неделей ранее. Аналитики также полагают, что число новых домов в США, строительство которых было начато в мае, выросло до 1,37 миллиона с 1,36 миллиона в апреле.