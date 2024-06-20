Рейтинг@Mail.ru
Евро дешевеет к доллару - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/evro-1954210115.html
Евро дешевеет к доллару
Евро дешевеет к доллару - РИА Новости, 20.06.2024
Евро дешевеет к доллару
Стоимость евро в четверг днем опускается к доллару после публикации макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:56
2024-06-20T12:56
экономика
сша
германия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_2aef1c20d5147e2935b5480832a74b26.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости Стоимость евро в четверг днем опускается к доллару после публикации макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.38 мск курс евро к доллару снижается до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0742 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 158,38 иены со 158,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,23%, до 105,49 пункта. Инвесторы оценивают статистику по ценам производителей (PPI) в Германии. Цены в мае не изменились в месячном выражении, тогда как ожидался рост на 0,3%, и снизились на 2,2% в годовом при ожидаемом сокращении на 2%. Также рынки ожидают объявления итогов заседания Банка Англии позднее в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5,25%. Также рынки ждут подсказок о возможных сроках снижения ставки после того, как ранее в четверг ставку понизил центробанк Швейцарии - до 1,25% с 1,5%. На стоимость доллара может повлиять выход в четверг статистики из США по рынку труда и недвижимости. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 июня снизилось до 235 тысяч с 242 тысяч неделей ранее. Аналитики также полагают, что число новых домов в США, строительство которых было начато в мае, выросло до 1,37 миллиона с 1,36 миллиона в апреле.
https://ria.ru/20240619/kurs--1954047726.html
сша
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_41b280630ece18aac96611e2856188b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, германия, москва
Экономика, США, Германия, Москва
Евро дешевеет к доллару

Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро"
Памятник-скульптура знаку Евро - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Памятник-скульптура знаку "Евро". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости Стоимость евро в четверг днем опускается к доллару после публикации макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.38 мск курс евро к доллару снижается до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0742 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 158,38 иены со 158,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,23%, до 105,49 пункта.
Люди возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Вчера, 17:23
Инвесторы оценивают статистику по ценам производителей (PPI) в Германии. Цены в мае не изменились в месячном выражении, тогда как ожидался рост на 0,3%, и снизились на 2,2% в годовом при ожидаемом сокращении на 2%.
Также рынки ожидают объявления итогов заседания Банка Англии позднее в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5,25%. Также рынки ждут подсказок о возможных сроках снижения ставки после того, как ранее в четверг ставку понизил центробанк Швейцарии - до 1,25% с 1,5%.
На стоимость доллара может повлиять выход в четверг статистики из США по рынку труда и недвижимости. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 июня снизилось до 235 тысяч с 242 тысяч неделей ранее. Аналитики также полагают, что число новых домов в США, строительство которых было начато в мае, выросло до 1,37 миллиона с 1,36 миллиона в апреле.
 
ЭкономикаСШАГерманияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала