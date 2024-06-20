https://ria.ru/20240620/evro-1954210115.html

Евро дешевеет к доллару

Евро дешевеет к доллару - РИА Новости, 20.06.2024

Евро дешевеет к доллару

Стоимость евро в четверг днем опускается к доллару после публикации макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:56

2024-06-20T12:56

2024-06-20T12:56

экономика

сша

германия

москва

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости Стоимость евро в четверг днем опускается к доллару после публикации макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.38 мск курс евро к доллару снижается до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0742 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 158,38 иены со 158,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,23%, до 105,49 пункта. Инвесторы оценивают статистику по ценам производителей (PPI) в Германии. Цены в мае не изменились в месячном выражении, тогда как ожидался рост на 0,3%, и снизились на 2,2% в годовом при ожидаемом сокращении на 2%. Также рынки ожидают объявления итогов заседания Банка Англии позднее в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5,25%. Также рынки ждут подсказок о возможных сроках снижения ставки после того, как ранее в четверг ставку понизил центробанк Швейцарии - до 1,25% с 1,5%. На стоимость доллара может повлиять выход в четверг статистики из США по рынку труда и недвижимости. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 июня снизилось до 235 тысяч с 242 тысяч неделей ранее. Аналитики также полагают, что число новых домов в США, строительство которых было начато в мае, выросло до 1,37 миллиона с 1,36 миллиона в апреле.

https://ria.ru/20240619/kurs--1954047726.html

сша

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, германия, москва