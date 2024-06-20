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Ефимов: в Москве построят более 60 спортивных объектов в рамках КРТ
Ефимов: в Москве построят более 60 спортивных объектов в рамках КРТ - РИА Новости, 20.06.2024
Ефимов: в Москве построят более 60 спортивных объектов в рамках КРТ
В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят более 60 спортивных объектов в 11 административных округах, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:10
2024-06-20T09:10
2024-06-20T09:10
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят более 60 спортивных объектов в 11 административных округах, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."По программе комплексного развития территорий на участках общей площадью свыше тысячи гектаров планируется построить более 60 спортивных объектов. Они появятся в 11 административных округах столицы. В новых кварталах расположатся физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, скалолазные центры, футбольные поля и универсальные залы для командных видов спорта. Их общая площадь превысит 476 тысяч квадратных метров", - цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Сообщается также, что в столице в рамках 21 уже реализуемого проекта планируется построить более 134 тысяч "квадратов" спортивных объектов.Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего спортивных учреждений построят на северо-востоке столицы: там появится 16 физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью около 90 тысяч квадратных метров, в том числе скалолазный центр. Кроме того, на севере построят девять спортивных сооружений общей площадью более 51 тысячи квадратных метров, а на востоке - семь спорткомплексов общей площадью около 40 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20240618/grayvoronovo-1953548913.html
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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: в Москве построят более 60 спортивных объектов в рамках КРТ
Ефимов: в Москве построят более 60 спортивных объектов в рамках КРТ
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят более 60 спортивных объектов в 11 административных округах, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"По программе комплексного развития территорий на участках общей площадью свыше тысячи гектаров планируется построить более 60 спортивных объектов. Они появятся в 11 административных округах столицы. В новых кварталах расположатся физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, скалолазные центры, футбольные поля и универсальные залы для командных видов спорта. Их общая площадь превысит 476 тысяч квадратных метров", - цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Сообщается также, что в столице в рамках 21 уже реализуемого проекта планируется построить более 134 тысяч "квадратов" спортивных объектов.
Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего спортивных учреждений построят на северо-востоке столицы: там появится 16 физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью около 90 тысяч квадратных метров, в том числе скалолазный центр. Кроме того, на севере построят девять спортивных сооружений общей площадью более 51 тысячи квадратных метров, а на востоке - семь спорткомплексов общей площадью около 40 тысяч квадратных метров.