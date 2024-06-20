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В Приморье мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 20.06.2024
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11:38 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/dtp-1954188593.html
В Приморье мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе
В Приморье мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 20.06.2024
В Приморье мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе
Водитель мотоцикла в Лесозаводске Приморского края сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся, мальчики госпитализированы, сообщила прокуратура региона в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:38
2024-06-20T11:38
происшествия
лесозаводск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Водитель мотоцикла в Лесозаводске Приморского края сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся, мальчики госпитализированы, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале."Днем 20 июня 2024 года двое детей переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Лесозаводске, где водитель мотоцикла не предоставил им преимущество, совершив наезд, одного из мальчиков в результате отбросило под колеса автобуса. Двое малолетних пешеходов 2013 года рождения госпитализированы", - говорится в сообщении. Виновник скрылся с места ДТП, его ищут. Отмечается, что он попал в объективы камер видеонаблюдения. Фото нарушителя опубликовано в Telegram-канале ведомства. Прокуратура проводит проверку. На месте работает заместитель межрайонного прокурора Николай Мищенко.
https://ria.ru/20240220/voronezh-1928397074.html
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происшествия, лесозаводск, приморский край
Происшествия, Лесозаводск, Приморский край
В Приморье мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе

В Приморье мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом
Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Водитель мотоцикла в Лесозаводске Приморского края сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся, мальчики госпитализированы, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
"Днем 20 июня 2024 года двое детей переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Лесозаводске, где водитель мотоцикла не предоставил им преимущество, совершив наезд, одного из мальчиков в результате отбросило под колеса автобуса. Двое малолетних пешеходов 2013 года рождения госпитализированы", - говорится в сообщении.
Виновник скрылся с места ДТП, его ищут. Отмечается, что он попал в объективы камер видеонаблюдения. Фото нарушителя опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура проводит проверку. На месте работает заместитель межрайонного прокурора Николай Мищенко.
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