https://ria.ru/20240620/dtp-1954188593.html

В Приморье мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе

В Приморье мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 20.06.2024

В Приморье мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе

Водитель мотоцикла в Лесозаводске Приморского края сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся, мальчики госпитализированы, сообщила прокуратура региона в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:38

2024-06-20T11:38

2024-06-20T11:38

происшествия

лесозаводск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Водитель мотоцикла в Лесозаводске Приморского края сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся, мальчики госпитализированы, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале."Днем 20 июня 2024 года двое детей переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Лесозаводске, где водитель мотоцикла не предоставил им преимущество, совершив наезд, одного из мальчиков в результате отбросило под колеса автобуса. Двое малолетних пешеходов 2013 года рождения госпитализированы", - говорится в сообщении. Виновник скрылся с места ДТП, его ищут. Отмечается, что он попал в объективы камер видеонаблюдения. Фото нарушителя опубликовано в Telegram-канале ведомства. Прокуратура проводит проверку. На месте работает заместитель межрайонного прокурора Николай Мищенко.

https://ria.ru/20240220/voronezh-1928397074.html

лесозаводск

приморский край

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происшествия, лесозаводск, приморский край