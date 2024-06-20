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В Японии автобус упал с полутораметрового склона
В Японии автобус упал с полутораметрового склона - РИА Новости, 20.06.2024
В Японии автобус упал с полутораметрового склона
Автобус, перевозивший группу людей с ограниченными возможностями, протаранил ограждение и упал с полутораметрового склона в японской префектуре Кумамото,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:24
2024-06-20T08:24
2024-06-20T08:24
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ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Автобус, перевозивший группу людей с ограниченными возможностями, протаранил ограждение и упал с полутораметрового склона в японской префектуре Кумамото, госпитализированы 10 человек. Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную полицию, двое мужчин в возрасте от 70 до 80 лет получили серьезные травмы, включая переломы. Травмы еще восьми человек оцениваются как легкие. Причина инцидента устанавливается.
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япония, в мире
В Японии автобус упал с полутораметрового склона
В Японии автобус протаранил ограждение и упал с полутораметрового склона
ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Автобус, перевозивший группу людей с ограниченными возможностями, протаранил ограждение и упал с полутораметрового склона в японской префектуре Кумамото, госпитализированы 10 человек.
Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную полицию, двое мужчин в возрасте от 70 до 80 лет получили серьезные травмы, включая переломы. Травмы еще восьми человек оцениваются как легкие.
Причина инцидента устанавливается.