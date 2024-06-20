https://ria.ru/20240620/dtp-1954145336.html

В Японии автобус упал с полутораметрового склона

В Японии автобус упал с полутораметрового склона - РИА Новости, 20.06.2024

В Японии автобус упал с полутораметрового склона

Автобус, перевозивший группу людей с ограниченными возможностями, протаранил ограждение и упал с полутораметрового склона в японской префектуре Кумамото,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:24

2024-06-20T08:24

2024-06-20T08:24

япония

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Автобус, перевозивший группу людей с ограниченными возможностями, протаранил ограждение и упал с полутораметрового склона в японской префектуре Кумамото, госпитализированы 10 человек. Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную полицию, двое мужчин в возрасте от 70 до 80 лет получили серьезные травмы, включая переломы. Травмы еще восьми человек оцениваются как легкие. Причина инцидента устанавливается.

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, в мире