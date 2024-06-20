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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве, следует из данных... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:21
2024-06-20T13:21
2024-06-20T13:22
москва
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении. Предупреждение о порывах ветра до 23 метров в секунду, грозе и сильном дожде действует до 22.00 часов 20 июня.
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москва, гидрометцентр, общество
Москва, Гидрометцентр, Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы и ветра