https://ria.ru/20240620/dozhd-1954217691.html

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве, следует из данных... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:21

2024-06-20T13:21

2024-06-20T13:22

москва

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении. Предупреждение о порывах ветра до 23 метров в секунду, грозе и сильном дожде действует до 22.00 часов 20 июня.

https://ria.ru/20240620/uragan-1954161677.html

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москва, гидрометцентр, общество