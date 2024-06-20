https://ria.ru/20240620/dozhd-1954148949.html

В Москве начался сильный дождь с грозой

В Москве начался сильный дождь с грозой - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве начался сильный дождь с грозой

Сильный дождь с грозой наблюдается в ряде районов Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:00

2024-06-20T09:00

2024-06-20T09:00

общество

михаил леус

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сильный дождь с грозой наблюдается в ряде районов Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. Утром в четверг сильный дождь, сопровождающийся раскатами грома, начал идти в юго-западных и западных частях Москвы, постепенно передвигаясь ближе к центру. При этом на востоке столицы в это время было солнечно и ни намека на непогоду. Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что ожидается облачная погода, кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20240613/voda-1952593683.html

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2024

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общество, михаил леус