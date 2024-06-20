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В Москве начался сильный дождь с грозой
В Москве начался сильный дождь с грозой - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве начался сильный дождь с грозой
Сильный дождь с грозой наблюдается в ряде районов Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:00
2024-06-20T09:00
2024-06-20T09:00
общество
михаил леус
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сильный дождь с грозой наблюдается в ряде районов Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. Утром в четверг сильный дождь, сопровождающийся раскатами грома, начал идти в юго-западных и западных частях Москвы, постепенно передвигаясь ближе к центру. При этом на востоке столицы в это время было солнечно и ни намека на непогоду. Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что ожидается облачная погода, кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков.
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общество, михаил леус
В Москве начался сильный дождь с грозой
Сильный дождь с грозой наблюдается в ряде районов Москвы