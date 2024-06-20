https://ria.ru/20240620/doktrina-1954352011.html

Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин

Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин

Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:51

2024-06-20T18:51

2024-06-20T19:19

россия

владимир путин

безопасность

ядерное оружие

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент России Владимир Путин.“Я, по-моему говорил, что мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Это связано с тем, что появляются новые (изменения), и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, связанные с понижением порога применения ядерного оружия”, - сказал Путин на пресс-конференции.В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, добавил Путин. "Мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного может быть и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание", - сказал президент РФ.Он отметил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна. "В ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240617/nato-1953383832.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, безопасность, ядерное оружие