https://ria.ru/20240620/doktrina-1954352011.html
Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин
Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин
Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:51
2024-06-20T18:51
2024-06-20T19:19
россия
владимир путин
безопасность
ядерное оружие
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент России Владимир Путин.“Я, по-моему говорил, что мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Это связано с тем, что появляются новые (изменения), и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, связанные с понижением порога применения ядерного оружия”, - сказал Путин на пресс-конференции.В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, добавил Путин. "Мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного может быть и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание", - сказал президент РФ.Он отметил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна. "В ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240617/nato-1953383832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, ядерное оружие
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Ядерное оружие
Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин
Путин: России пока не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент России Владимир Путин.
“Я, по-моему говорил, что мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Это связано с тем, что появляются новые (изменения), и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, связанные с понижением порога применения ядерного оружия”, - сказал Путин на пресс-конференции.
В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, добавил Путин. "Мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного может быть и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание", - сказал президент РФ.
Он отметил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна. "В ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен", - подчеркнул президент.