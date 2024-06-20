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Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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18:51 20.06.2024 (обновлено: 19:19 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/doktrina-1954352011.html
Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин
Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин
Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:51
2024-06-20T19:19
россия
владимир путин
безопасность
ядерное оружие
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент России Владимир Путин.“Я, по-моему говорил, что мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Это связано с тем, что появляются новые (изменения), и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, связанные с понижением порога применения ядерного оружия”, - сказал Путин на пресс-конференции.В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, добавил Путин. "Мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного может быть и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание", - сказал президент РФ.Он отметил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна. "В ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен", - подчеркнул президент.
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россия, владимир путин, безопасность, ядерное оружие
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Ядерное оружие
Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин

Путин: России пока не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент России Владимир Путин.
“Я, по-моему говорил, что мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Это связано с тем, что появляются новые (изменения), и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, связанные с понижением порога применения ядерного оружия”, - сказал Путин на пресс-конференции.
В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, добавил Путин. "Мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного может быть и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание", - сказал президент РФ.
Он отметил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна. "В ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен", - подчеркнул президент.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Кремле прокомментировали заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО
17 июня, 12:23
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьЯдерное оружие
 
 
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