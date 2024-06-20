https://ria.ru/20240620/doktrina-1954139951.html

В Крыму прокомментировали уточнения в ядерную доктрину

В Крыму прокомментировали уточнения в ядерную доктрину - РИА Новости, 20.06.2024

В Крыму прокомментировали уточнения в ядерную доктрину

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил, что внесение... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T07:01

2024-06-20T07:01

2024-06-20T10:55

россия

георгий мурадов

сергей рябков

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил, что внесение уточнений в ядерную доктрину сдерживания является в нынешних реалиях крайне актуальным. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предельно ответственно относится к вопросу внесения изменений в свою ядерную доктрину, однако, опыт последних лет показывает, что такие изменения назрели. По его словам, международная обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, опыт последнего времени, в том числе, полученный в ходе СВО и анализ поведенческой модели коллективного Запада, показывает, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине, как таковой, и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. "Уточнение доктрины ядерного сдерживания в нынешних реалиях является крайне актуальным", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, на сегодня есть ряд животрепещущих вопросов, на которые важно дать российскому обществу ответы и послать четкий сигнал агрессорам в лице западного военного блока. "При таком понимании, если речь идет о доктрине сдерживания, а не о доктрине ответных действий, то тогда ядерные державы не станут вовлекаться в военные действия против России, - считает Мурадов.

https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html

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россия, георгий мурадов, сергей рябков, в мире