В Крыму прокомментировали уточнения в ядерную доктрину
Мурадов назвал внесение уточнения в ядерную доктрину сдерживания актуальными
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкУчения по применению нестратегического ядерного оружия
Учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил, что внесение уточнений в ядерную доктрину сдерживания является в нынешних реалиях крайне актуальным.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предельно ответственно относится к вопросу внесения изменений в свою ядерную доктрину, однако, опыт последних лет показывает, что такие изменения назрели. По его словам, международная обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, опыт последнего времени, в том числе, полученный в ходе СВО и анализ поведенческой модели коллективного Запада, показывает, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине, как таковой, и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Уточнение доктрины ядерного сдерживания в нынешних реалиях является крайне актуальным", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, на сегодня есть ряд животрепещущих вопросов, на которые важно дать российскому обществу ответы и послать четкий сигнал агрессорам в лице западного военного блока.
"При таком понимании, если речь идет о доктрине сдерживания, а не о доктрине ответных действий, то тогда ядерные державы не станут вовлекаться в военные действия против России, - считает Мурадов.