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Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества - РИА Новости, 20.06.2024
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10:26 20.06.2024 (обновлено: 10:28 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/dogovor-1954164424.html
Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества
Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества - РИА Новости, 20.06.2024
Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества
Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества, а также о невступлении в союзы, направленные против друг друга, заявил вьетнамский президент То Лам. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:26
2024-06-20T10:28
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества, а также о невступлении в союзы, направленные против друг друга, заявил вьетнамский президент То Лам."Мы согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией. Также договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, взаимоуважения, невмешательство во внутренние дела друг друга", - сказал То Лам по итогам переговоров с Путиным.По его словам, ни Москва, ни Ханой договорились не "вступать в союзы и договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга"."Мы договорились о наращивании регулярных контактов", - подчеркнул президент Вьетнама, добавив, что контакты будут идти по линии правительств, партий, парламентов и различных ведомств.
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москва, ханой, вьетнам, то лам, в мире
Москва, Ханой, Вьетнам, То Лам, В мире
Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества

Москва и Ханой договорились о невступлении в союзы с ущербом друг для друга

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества, а также о невступлении в союзы, направленные против друг друга, заявил вьетнамский президент То Лам.
«
"Мы согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией. Также договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, взаимоуважения, невмешательство во внутренние дела друг друга", - сказал То Лам по итогам переговоров с Путиным.
По его словам, ни Москва, ни Ханой договорились не "вступать в союзы и договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга".
"Мы договорились о наращивании регулярных контактов", - подчеркнул президент Вьетнама, добавив, что контакты будут идти по линии правительств, партий, парламентов и различных ведомств.
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