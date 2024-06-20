https://ria.ru/20240620/dogovor-1954164424.html

Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества

Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества - РИА Новости, 20.06.2024

Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества

Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества, а также о невступлении в союзы, направленные против друг друга, заявил вьетнамский президент То Лам. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:26

2024-06-20T10:26

2024-06-20T10:28

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества, а также о невступлении в союзы, направленные против друг друга, заявил вьетнамский президент То Лам."Мы согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией. Также договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, взаимоуважения, невмешательство во внутренние дела друг друга", - сказал То Лам по итогам переговоров с Путиным.По его словам, ни Москва, ни Ханой договорились не "вступать в союзы и договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга"."Мы договорились о наращивании регулярных контактов", - подчеркнул президент Вьетнама, добавив, что контакты будут идти по линии правительств, партий, парламентов и различных ведомств.

https://ria.ru/20240620/kndr-1954156522.html

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