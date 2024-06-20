https://ria.ru/20240620/dialog-1954234518.html

Россия приветствует готовность Вьетнама помочь решить конфликт на Украине

Россия приветствует готовность Вьетнама помочь решить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.06.2024

Россия приветствует готовность Вьетнама помочь решить конфликт на Украине

Россия приветствует готовность Вьетнама подключиться к поиску путей мирного и надежного разрешения конфликта на Украине, следует из совместного заявления РФ и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:08

2024-06-20T14:08

2024-06-20T14:08

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия приветствует готовность Вьетнама подключиться к поиску путей мирного и надежного разрешения конфликта на Украине, следует из совместного заявления РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений, опубликованного на сайте Кремля. "(Россия) Приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям с участием заинтересованных сторон с целью поиска путей мирного и надежного разрешения конфликта", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953185950.html

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вьетнам

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в мире, россия, вьетнам, украина