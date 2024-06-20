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Россия приветствует готовность Вьетнама помочь решить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.06.2024
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14:08 20.06.2024
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Россия приветствует готовность Вьетнама помочь решить конфликт на Украине
Россия приветствует готовность Вьетнама помочь решить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.06.2024
Россия приветствует готовность Вьетнама помочь решить конфликт на Украине
Россия приветствует готовность Вьетнама подключиться к поиску путей мирного и надежного разрешения конфликта на Украине, следует из совместного заявления РФ и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:08
2024-06-20T14:08
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия приветствует готовность Вьетнама подключиться к поиску путей мирного и надежного разрешения конфликта на Украине, следует из совместного заявления РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений, опубликованного на сайте Кремля. "(Россия) Приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям с участием заинтересованных сторон с целью поиска путей мирного и надежного разрешения конфликта", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, вьетнам, украина
В мире, Россия, Вьетнам, Украина
Россия приветствует готовность Вьетнама помочь решить конфликт на Украине

Россия приветствует готовность Вьетнама к поиску путей урегулирования на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия приветствует готовность Вьетнама подключиться к поиску путей мирного и надежного разрешения конфликта на Украине, следует из совместного заявления РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений, опубликованного на сайте Кремля.
«
"(Россия) Приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям с участием заинтересованных сторон с целью поиска путей мирного и надежного разрешения конфликта", - говорится в заявлении.
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