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В Сочи спасатели нашли в море тело девушки - РИА Новости, 20.06.2024
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В Сочи спасатели нашли в море тело девушки
В Сочи спасатели нашли в море тело девушки - РИА Новости, 20.06.2024
В Сочи спасатели нашли в море тело девушки
Спасатели нашли в море тело девушки, предположительно, утонувшей в Сочи 16 июня, ее личность установят после опознания, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:22
2024-06-20T22:22
происшествия
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спасатели нашли в море тело девушки, предположительно, утонувшей в Сочи 16 июня, ее личность установят после опознания, сообщает МЧС РФ. Ранее пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда сообщила, что девушка пропала 16 июня, попав в водоворот морской волны. Ее поиски длились более четырех дней. Спасатели исследовали акваторию и береговую линию - до 20 километров. "Спасатели обнаружили в море тело девушки. Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи спасатели нашли в море тело девушки

Спасатели нашли в море тело девушки, предположительно, утонувшей в Сочи 16 июня

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спасатели нашли в море тело девушки, предположительно, утонувшей в Сочи 16 июня, ее личность установят после опознания, сообщает МЧС РФ.
Ранее пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда сообщила, что девушка пропала 16 июня, попав в водоворот морской волны. Ее поиски длились более четырех дней. Спасатели исследовали акваторию и береговую линию - до 20 километров.
"Спасатели обнаружили в море тело девушки. Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияСочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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