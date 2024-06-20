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В Сочи спасатели нашли в море тело девушки
В Сочи спасатели нашли в море тело девушки - РИА Новости, 20.06.2024
В Сочи спасатели нашли в море тело девушки
Спасатели нашли в море тело девушки, предположительно, утонувшей в Сочи 16 июня, ее личность установят после опознания, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:22
2024-06-20T22:22
2024-06-20T22:22
происшествия
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спасатели нашли в море тело девушки, предположительно, утонувшей в Сочи 16 июня, ее личность установят после опознания, сообщает МЧС РФ. Ранее пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда сообщила, что девушка пропала 16 июня, попав в водоворот морской волны. Ее поиски длились более четырех дней. Спасатели исследовали акваторию и береговую линию - до 20 километров. "Спасатели обнаружили в море тело девушки. Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240618/mchs-1953671634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи спасатели нашли в море тело девушки
Спасатели нашли в море тело девушки, предположительно, утонувшей в Сочи 16 июня