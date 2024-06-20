https://ria.ru/20240620/devushka-1954392679.html

В Сочи спасатели нашли в море тело девушки

В Сочи спасатели нашли в море тело девушки - РИА Новости, 20.06.2024

В Сочи спасатели нашли в море тело девушки

Спасатели нашли в море тело девушки, предположительно, утонувшей в Сочи 16 июня, ее личность установят после опознания, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:22

2024-06-20T22:22

2024-06-20T22:22

происшествия

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спасатели нашли в море тело девушки, предположительно, утонувшей в Сочи 16 июня, ее личность установят после опознания, сообщает МЧС РФ. Ранее пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда сообщила, что девушка пропала 16 июня, попав в водоворот морской волны. Ее поиски длились более четырех дней. Спасатели исследовали акваторию и береговую линию - до 20 километров. "Спасатели обнаружили в море тело девушки. Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240618/mchs-1953671634.html

сочи

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)