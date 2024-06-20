https://ria.ru/20240620/deti-1954313398.html

В Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 190 здоровых детей в этом году

В Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 190 здоровых детей в этом году - РИА Новости, 20.06.2024

В Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 190 здоровых детей в этом году

От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 190 здоровых детей с начала года в Подмосковье, для профилактики передачи инфекции от матери к ребенку самым важным... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:55

2024-06-20T16:55

2024-06-20T16:55

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 190 здоровых детей с начала года в Подмосковье, для профилактики передачи инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап – прием антиретровирусной терапии во время беременности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Сегодня каждая женщина, имеющая положительный ВИЧ-статус, при ответственном подходе к беременности может родить абсолютно здорового ребенка. Для этого необходимо своевременно встать на учет в женской консультации и соблюдать все рекомендации специалистов нашего центра", - сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в этом случае риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%. При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап - прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет - до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924790661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), александр пронин, вич, спид