https://ria.ru/20240620/deti-1954194109.html
Более 1,5 тысячи детей проверились в Центре слуха НИКИ детства в этом году
Более 1,5 тысячи детей проверились в Центре слуха НИКИ детства в этом году - РИА Новости, 20.06.2024
Более 1,5 тысячи детей проверились в Центре слуха НИКИ детства в этом году
Более 1,5 тысячи детей прошли проверку слуха, коррекцию патологий, а также получили комплексную медицинскую помощь в Центре слуха Научно-исследовательского... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:05
2024-06-20T12:05
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи детей прошли проверку слуха, коррекцию патологий, а также получили комплексную медицинскую помощь в Центре слуха Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Основные пациенты нашего центра – дети с задержкой речевого развития. Наш центр оборудован современным медицинским оборудование, благодаря которому мы можем проводить тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию, диагностику ЛОР-органов", - рассказала руководитель центра слуха НИКИ детства, врач-оториноларинголог, врач-сурдолог Елена Якушова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что по итогам исследований ребенку выставляется диагноз, подбирается лечение, назначаются дополнительные обследования. Всего с начала года исследования в центре прошли уже более 1,5 тысячи детей. Пройти лечение в Центре слуха НИКИ детства можно по направлению лечащего врача. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.
https://ria.ru/20240619/tsentr-1954038462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье), ника, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), НИКА, Дети
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи детей прошли проверку слуха, коррекцию патологий, а также получили комплексную медицинскую помощь в Центре слуха Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Основные пациенты нашего центра – дети с задержкой речевого развития. Наш центр оборудован современным медицинским оборудование, благодаря которому мы можем проводить тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию, диагностику ЛОР-органов", - рассказала руководитель центра слуха НИКИ детства, врач-оториноларинголог, врач-сурдолог Елена Якушова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что по итогам исследований ребенку выставляется диагноз, подбирается лечение, назначаются дополнительные обследования. Всего с начала года исследования в центре прошли уже более 1,5 тысячи детей.
Пройти лечение в Центре слуха НИКИ
детства можно по направлению лечащего врача. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.