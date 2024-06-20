https://ria.ru/20240620/deptrans-1954331033.html

В Москве на "Сходненской" задержали мужчину, бросившего муляж гранаты

В Москве на "Сходненской" задержали мужчину, бросившего муляж гранаты - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве на "Сходненской" задержали мужчину, бросившего муляж гранаты

Полиция задержала мужчину у станции московского метро "Сходненская" из-за того, что он бросил муляж в виде гранаты для игры в страйкбол, сообщается в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:42

2024-06-20T17:42

2024-06-20T18:20

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полиция задержала мужчину у станции московского метро "Сходненская" из-за того, что он бросил муляж в виде гранаты для игры в страйкбол, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Когда пассажир заходил в вестибюль, инспектор Службы безопасности метро пригласил его на дополнительный досмотр. Вместо этого мужчина проявил агрессию, неадекватное поведение и выбежал из вестибюля, а за пределами метро бросил муляж в виде гранаты, предназначенной для игры страйкбол...Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали мужчину", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что такой муляж не опасен с точки зрения осколков, граната издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма.

https://ria.ru/20240620/tramvay-1954243256.html

москва

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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы