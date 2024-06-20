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В Москве на "Сходненской" задержали мужчину, бросившего муляж гранаты - РИА Новости, 20.06.2024
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17:42 20.06.2024 (обновлено: 18:20 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/deptrans-1954331033.html
В Москве на "Сходненской" задержали мужчину, бросившего муляж гранаты
В Москве на "Сходненской" задержали мужчину, бросившего муляж гранаты - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве на "Сходненской" задержали мужчину, бросившего муляж гранаты
Полиция задержала мужчину у станции московского метро "Сходненская" из-за того, что он бросил муляж в виде гранаты для игры в страйкбол, сообщается в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:42
2024-06-20T18:20
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полиция задержала мужчину у станции московского метро "Сходненская" из-за того, что он бросил муляж в виде гранаты для игры в страйкбол, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Когда пассажир заходил в вестибюль, инспектор Службы безопасности метро пригласил его на дополнительный досмотр. Вместо этого мужчина проявил агрессию, неадекватное поведение и выбежал из вестибюля, а за пределами метро бросил муляж в виде гранаты, предназначенной для игры страйкбол...Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали мужчину", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что такой муляж не опасен с точки зрения осколков, граната издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве на "Сходненской" задержали мужчину, бросившего муляж гранаты

Дептранс Москвы: на "Сходненской" задержали мужчину, бросившего муляж гранаты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир у турникета на станции метро "Сходненская" в Москве
Пассажир у турникета на станции метро Сходненская в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир у турникета на станции метро "Сходненская" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полиция задержала мужчину у станции московского метро "Сходненская" из-за того, что он бросил муляж в виде гранаты для игры в страйкбол, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Когда пассажир заходил в вестибюль, инспектор Службы безопасности метро пригласил его на дополнительный досмотр. Вместо этого мужчина проявил агрессию, неадекватное поведение и выбежал из вестибюля, а за пределами метро бросил муляж в виде гранаты, предназначенной для игры страйкбол...Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали мужчину", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что такой муляж не опасен с точки зрения осколков, граната издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма.
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