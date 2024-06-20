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На жительницу Хабаровска завели дело о госизмене - РИА Новости, 20.06.2024
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07:03 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/delo-1954140105.html
На жительницу Хабаровска завели дело о госизмене
На жительницу Хабаровска завели дело о госизмене - РИА Новости, 20.06.2024
На жительницу Хабаровска завели дело о госизмене
Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России, заведено дело о госизмене, сообщает управление ФСБ по... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:03
2024-06-20T07:03
происшествия
украина
хабаровск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России, заведено дело о госизмене, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. "В апреле хабаровчанка инициативно через сеть интернет связалась с представителями спецслужб Украины с целью оказания содействия в совершении диверсионно-террористических акций на территории Хабаровска в отношении объектов органов государственной власти... Собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована Украиной против безопасности России", - сообщает УФСБ. После этого было заведено дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Данное преступление наказывается лишением свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненным лишением свободы.
https://ria.ru/20240618/terakt-1953765341.html
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происшествия, украина, хабаровск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Хабаровск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На жительницу Хабаровска завели дело о госизмене

ФСБ: хабаровчанка передавала Киеву информацию, которая могла навредить России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России, заведено дело о госизмене, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
"В апреле хабаровчанка инициативно через сеть интернет связалась с представителями спецслужб Украины с целью оказания содействия в совершении диверсионно-террористических акций на территории Хабаровска в отношении объектов органов государственной власти... Собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована Украиной против безопасности России", - сообщает УФСБ.
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После этого было заведено дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Данное преступление наказывается лишением свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненным лишением свободы.
 
ПроисшествияУкраинаХабаровскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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