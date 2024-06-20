https://ria.ru/20240620/chili-1954241058.html

В Чили столкнулись два поезда

В Чили столкнулись два поезда - РИА Новости, 20.06.2024

В Чили столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись в чилийской коммуне Сан-Бернардо в четверг, два человека погибли, девять пострадали, сообщает газета Tercera. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:24

2024-06-20T14:24

2024-06-20T14:24

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два поезда столкнулись в чилийской коммуне Сан-Бернардо в четверг, два человека погибли, девять пострадали, сообщает газета Tercera. По данным газеты, авария произошла с утра в четверг, когда пассажирский поезд чилийского перевозчика EFE, проходивший скоростные испытания, столкнулся с поездом местной компании Fepasa, перевозившего более двух тонн меди с рудника Эль-Теньенте. В результате лобового удара несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из столицы Чили Сантьяго на юг, сошли с рельсов. "В четверг утром произошло лобовое столкновение двух поездов в коммуне Сан-Бернардо, два человека погибли, девять получили ранения в результате столкновения", - говорится в публикации Tercera. Согласно изданию, местные власти и компания-перевозчик EFE проводят расследование случившегося.

https://ria.ru/20240617/avariya-1953347194.html

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