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В Чили столкнулись два поезда - РИА Новости, 20.06.2024
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14:24 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/chili-1954241058.html
В Чили столкнулись два поезда
В Чили столкнулись два поезда - РИА Новости, 20.06.2024
В Чили столкнулись два поезда
Два поезда столкнулись в чилийской коммуне Сан-Бернардо в четверг, два человека погибли, девять пострадали, сообщает газета Tercera. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:24
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два поезда столкнулись в чилийской коммуне Сан-Бернардо в четверг, два человека погибли, девять пострадали, сообщает газета Tercera. По данным газеты, авария произошла с утра в четверг, когда пассажирский поезд чилийского перевозчика EFE, проходивший скоростные испытания, столкнулся с поездом местной компании Fepasa, перевозившего более двух тонн меди с рудника Эль-Теньенте. В результате лобового удара несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из столицы Чили Сантьяго на юг, сошли с рельсов. "В четверг утром произошло лобовое столкновение двух поездов в коммуне Сан-Бернардо, два человека погибли, девять получили ранения в результате столкновения", - говорится в публикации Tercera. Согласно изданию, местные власти и компания-перевозчик EFE проводят расследование случившегося.
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в мире, авто, чили, сантьяго (город)
В мире, Авто, Чили, Сантьяго (город)
В Чили столкнулись два поезда

В Чили столкнулись два поезда, два человека погибли, девять пострадали

© AP Photo / Alexandre PlazaМесто столкновения поездов в чилийской коммуне Сан-Бернардо
Место столкновения поездов в чилийской коммуне Сан-Бернардо - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Alexandre Plaza
Место столкновения поездов в чилийской коммуне Сан-Бернардо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два поезда столкнулись в чилийской коммуне Сан-Бернардо в четверг, два человека погибли, девять пострадали, сообщает газета Tercera.
По данным газеты, авария произошла с утра в четверг, когда пассажирский поезд чилийского перевозчика EFE, проходивший скоростные испытания, столкнулся с поездом местной компании Fepasa, перевозившего более двух тонн меди с рудника Эль-Теньенте. В результате лобового удара несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из столицы Чили Сантьяго на юг, сошли с рельсов.
«
"В четверг утром произошло лобовое столкновение двух поездов в коммуне Сан-Бернардо, два человека погибли, девять получили ранения в результате столкновения", - говорится в публикации Tercera.
Согласно изданию, местные власти и компания-перевозчик EFE проводят расследование случившегося.
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