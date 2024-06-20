https://ria.ru/20240620/briks-1954383547.html

Таиланд надеется вступить в БРИКС на саммите в Казани

Таиланд надеется вступить в БРИКС на саммите в Казани - РИА Новости, 20.06.2024

Таиланд надеется вступить в БРИКС на саммите в Казани

Таиланд надеется вступить в БРИКС на саммите объединения, который состоится в Казани в октябре текущего года, заявил журналистам в четверг на брифинге в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T21:29

2024-06-20T21:29

2024-06-20T21:29

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БАНГКОК, 20 июн – РИА Новости. Таиланд надеется вступить в БРИКС на саммите объединения, который состоится в Казани в октябре текущего года, заявил журналистам в четверг на брифинге в Бангкоке официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун. "Неделю назад Таиланд передал председательству БРИКС, которое в этом году осуществляет Россия, официальное письмо о намерении нашей страны вступить в БРИКС в качестве полноправного члена", - напомнил он. "Теперь в БРИКС будут обсуждать этот вопрос на разных уровнях по возрастающей: с уровня старших должностных лиц до уровня лидеров стран. Мы надеемся, что результат будет положительным и Таиланд вступит в объединение на саммите БРИКС в Казани, в России, в октябре текущего года", - сообщил официальный представитель МИД Таиланда. "Таиланд приглашен и будет участвовать в саммите в Казани", - добавил он. Пхалангкун также подчеркнул важность членства в БРИКС для Таиланда. "Мы хотим вступить в БРИКС не для того, чтобы войти в альянс против кого-либо, а для того, чтобы повысить международную роль Таиланда и стать частью объединения развивающихся и развитых стран, которое играет важнейшую роль в формировании повестки и выборе направления дальнейшего развития человечества, и идет по пути достижения инклюзивности, равноправия и справедливости в мировом развитии", - сказал он.

https://ria.ru/20240613/tailand-1952663407.html

https://ria.ru/20240528/smi-1948978914.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, казань, россия, брикс