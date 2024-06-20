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Мурашко рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 20.06.2024
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15:39 20.06.2024 (обновлено: 18:26 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/botulizm-1954278267.html
Мурашко рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Мурашко рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 20.06.2024
Мурашко рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Триста один человек с диагнозом ботулизм находятся в стационарах под наблюдением специалистов, 43 пациента из них на ИВЛ, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:39
2024-06-20T18:26
происшествия
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
михаил мурашко
россия
нижегородская область
москва
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Триста один человек с диагнозом ботулизм находятся в стационарах под наблюдением специалистов, 43 пациента из них на ИВЛ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Всего сегодня под наблюдением специалистов в стационарах находится 301 человек, 43 пациента получают искусственную вентиляцию легких", - сказал Мурашко журналистам."Лекарственные препараты есть в достаточном объёме все", - сказал Мурашко журналистам.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
россия
нижегородская область
москва
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происшествия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, михаил мурашко, россия, нижегородская область, москва, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Михаил Мурашко, Россия, Нижегородская область, Москва, Анастасия Ракова , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Мурашко рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Мурашко: в стационарах находится 301 человек с ботулизмом, из них 43 на ИВЛ

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Триста один человек с диагнозом ботулизм находятся в стационарах под наблюдением специалистов, 43 пациента из них на ИВЛ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Всего сегодня под наблюдением специалистов в стационарах находится 301 человек, 43 пациента получают искусственную вентиляцию легких", - сказал Мурашко журналистам.
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"Лекарственные препараты есть в достаточном объёме все", - сказал Мурашко журналистам.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
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ПроисшествияМассовое заражение ботулизмом через еду из доставкиМихаил МурашкоРоссияНижегородская областьМоскваАнастасия РаковаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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