https://ria.ru/20240620/botulizm-1954278267.html

Мурашко рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Мурашко рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 20.06.2024

Мурашко рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Триста один человек с диагнозом ботулизм находятся в стационарах под наблюдением специалистов, 43 пациента из них на ИВЛ, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:39

2024-06-20T15:39

2024-06-20T18:26

происшествия

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

михаил мурашко

россия

нижегородская область

москва

анастасия ракова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Триста один человек с диагнозом ботулизм находятся в стационарах под наблюдением специалистов, 43 пациента из них на ИВЛ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Всего сегодня под наблюдением специалистов в стационарах находится 301 человек, 43 пациента получают искусственную вентиляцию легких", - сказал Мурашко журналистам."Лекарственные препараты есть в достаточном объёме все", - сказал Мурашко журналистам.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

россия

нижегородская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, михаил мурашко, россия, нижегородская область, москва, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)