https://ria.ru/20240620/bolduin-1954135525.html

Спецпрокуроры считают, что Болдуин застрелил оператора, играясь с оружием

Спецпрокуроры считают, что Болдуин застрелил оператора, играясь с оружием - РИА Новости, 20.06.2024

Спецпрокуроры считают, что Болдуин застрелил оператора, играясь с оружием

Спецпрокуроры по делу актера Алека Болдуина утверждают, что тот выстрелил в оператора Галину Хатчинс, играясь с огнестрельным оружием, следует из их отчета,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T04:51

2024-06-20T04:51

2024-06-20T04:51

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спецпрокуроры по делу актера Алека Болдуина утверждают, что тот выстрелил в оператора Галину Хатчинс, играясь с огнестрельным оружием, следует из их отчета, опубликованного на общем сайте судов американского штата Нью-Мексико. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно. "В период с 12 октября 2021 года по 21 октября 2021 года обвиняемый участвовал в различных сценах, в которых он... игрался с револьвером во время съемок при обучении стрельбе из огнестрельного оружия... За несколько минут до звонка в (экстренную службу - ред.) 911 с сообщением о выстрелах в... мисс Хатчинс, мистер Болдуин был сфотографирован... ворочавшим своим бутафорским оружием", - говорится в документе. Как отмечают спецпрокуроры, Болдуин вел себя невнимательно при обучении стрельбе из огнестрельного оружия, неоднократно наводил револьвер на членов съемочной группы, выстрелил холостым патроном в одного из них и демонстрировал на съемках "неустойчивое и агрессивное поведение". Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном убийстве оператора, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления. В январе стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения. По данным издания Variety, в случае обвинительного приговора ему грозит до 18 месяцев тюрьмы.

https://ria.ru/20240201/bolduin-1924702720.html

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нью-мексико

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

алек болдуин (александр рэй болдуин iii), сша, украина, нью-мексико