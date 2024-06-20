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В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ - РИА Новости, 20.06.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:16 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/boeviki-1954391910.html
В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ
В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ - РИА Новости, 20.06.2024
В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ
Группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры, уничтожена в районе НПЗ "Фагдад" в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:16
2024-06-20T22:16
война в сирии
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космос - риа наука
сирия
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юрий попов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры, уничтожена в районе НПЗ "Фагдад" в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "За прошедшие сутки применением ударного разведывательного БПЛА "Форпост-Р" российского производства в сирийской пустыне в районе НПЗ "Фагдад" уничтожена группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии", - сказал Попов. Также Попов добавил, что один сирийский военнослужащий погиб в результате снайперского огня со стороны террористов из района Кафер-Таала по позиции подразделения правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо.
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в мире, космос - риа наука, сирия, алеппо, юрий попов
Война в Сирии, В мире, Космос - РИА Наука, Сирия, Алеппо, Юрий Попов
В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ

Группу боевиков, готовивших теракт, уничтожили в районе НПЗ "Фагдад" в Сирии

© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры, уничтожена в районе НПЗ "Фагдад" в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
«
"За прошедшие сутки применением ударного разведывательного БПЛА "Форпост-Р" российского производства в сирийской пустыне в районе НПЗ "Фагдад" уничтожена группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии", - сказал Попов.
Также Попов добавил, что один сирийский военнослужащий погиб в результате снайперского огня со стороны террористов из района Кафер-Таала по позиции подразделения правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо.
Сирия - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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