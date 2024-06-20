https://ria.ru/20240620/boeviki-1954391910.html
В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ
В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ - РИА Новости, 20.06.2024
В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ
Группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры, уничтожена в районе НПЗ "Фагдад" в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:16
2024-06-20T22:16
2024-06-20T22:16
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры, уничтожена в районе НПЗ "Фагдад" в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "За прошедшие сутки применением ударного разведывательного БПЛА "Форпост-Р" российского производства в сирийской пустыне в районе НПЗ "Фагдад" уничтожена группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии", - сказал Попов. Также Попов добавил, что один сирийский военнослужащий погиб в результате снайперского огня со стороны террористов из района Кафер-Таала по позиции подразделения правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо.
https://ria.ru/20240611/siriya-1952291840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, сирия, алеппо, юрий попов
Война в Сирии, В мире, Космос - РИА Наука, Сирия, Алеппо, Юрий Попов
В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ
Группу боевиков, готовивших теракт, уничтожили в районе НПЗ "Фагдад" в Сирии