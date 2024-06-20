https://ria.ru/20240620/boeviki-1954391910.html

В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ

В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ - РИА Новости, 20.06.2024

В Сирии уничтожили группу боевиков, готовившую теракт на НПЗ

Группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры, уничтожена в районе НПЗ "Фагдад" в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:16

2024-06-20T22:16

2024-06-20T22:16

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры, уничтожена в районе НПЗ "Фагдад" в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "За прошедшие сутки применением ударного разведывательного БПЛА "Форпост-Р" российского производства в сирийской пустыне в районе НПЗ "Фагдад" уничтожена группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии", - сказал Попов. Также Попов добавил, что один сирийский военнослужащий погиб в результате снайперского огня со стороны террористов из района Кафер-Таала по позиции подразделения правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо.

https://ria.ru/20240611/siriya-1952291840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, сирия, алеппо, юрий попов