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Умер кинопродюсер и режиссер Леонид Биц - РИА Новости, 20.06.2024
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18:28 20.06.2024
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Умер кинопродюсер и режиссер Леонид Биц
Умер кинопродюсер и режиссер Леонид Биц - РИА Новости, 20.06.2024
Умер кинопродюсер и режиссер Леонид Биц
Кинопродюсер и режиссер Леонид Биц скончался в возрасте 70 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:28
2024-06-20T18:28
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владимир грамматиков
александр пороховщиков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кинопродюсер и режиссер Леонид Биц скончался в возрасте 70 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. "На 71 году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, продюсера и режиссера Леонида Исааковича Бица... Союз кинематографистов России, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса СК РФ выражают искренние соболезнования родным и близким Леонида Исааковича", - говорится в сообщении. Как отметили в Союзе кинематографистов, Биц был одним из ведущих специалистов отечественного кинопроизводства, которого запомнят как профессионала, обладавшего яркими организаторскими способностями и огромным многолетним опытом работы в кино. Леонид Биц в 1984 году окончил экономический факультет ВГИК. В кинематографе — с 1971 года. Работал на киностудии "Мосфильм" помощником режиссера, затем ассистентом режиссера, вторым режиссером и продюсером. В качестве продюсера работал с такими режиссерами, как Эльдар Рязанов ("Привет, дуралеи!", "Старые клячи", "Тихие омуты", "Ключ от спальни"), Владимир Грамматиков ("Привет от Чарли-трубача"), Александр Пороховщиков ("Удар Лотоса" и "Удар Лотоса 2"), Валерий Фокин ("Превращение"), Сергей Тарасов ("За белым облаком"). Также Биц в качестве режиссера-постановщика снял фильмы "Золото", "И я там был".
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россия, эльдар рязанов, владимир грамматиков , александр пороховщиков, следственный комитет россии (ск рф), вгик, мосфильм
Россия, Эльдар Рязанов, Владимир Грамматиков , Александр Пороховщиков, Следственный комитет России (СК РФ), ВГИК, Мосфильм
Умер кинопродюсер и режиссер Леонид Биц

Кинопродюсер и режиссер Леонид Биц умер в возрасте 70 лет

© Фото : сайт Союза кинематографистов РоссииЛеонид Биц
Леонид Биц - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : сайт Союза кинематографистов России
Леонид Биц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кинопродюсер и режиссер Леонид Биц скончался в возрасте 70 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«
"На 71 году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, продюсера и режиссера Леонида Исааковича Бица... Союз кинематографистов России, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса СК РФ выражают искренние соболезнования родным и близким Леонида Исааковича", - говорится в сообщении.
Как отметили в Союзе кинематографистов, Биц был одним из ведущих специалистов отечественного кинопроизводства, которого запомнят как профессионала, обладавшего яркими организаторскими способностями и огромным многолетним опытом работы в кино.
Леонид Биц в 1984 году окончил экономический факультет ВГИК. В кинематографе — с 1971 года. Работал на киностудии "Мосфильм" помощником режиссера, затем ассистентом режиссера, вторым режиссером и продюсером. В качестве продюсера работал с такими режиссерами, как Эльдар Рязанов ("Привет, дуралеи!", "Старые клячи", "Тихие омуты", "Ключ от спальни"), Владимир Грамматиков ("Привет от Чарли-трубача"), Александр Пороховщиков ("Удар Лотоса" и "Удар Лотоса 2"), Валерий Фокин ("Превращение"), Сергей Тарасов ("За белым облаком"). Также Биц в качестве режиссера-постановщика снял фильмы "Золото", "И я там был".
 
РоссияЭльдар РязановВладимир ГрамматиковАлександр ПороховщиковСледственный комитет России (СК РФ)ВГИКМосфильм
 
 
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