https://ria.ru/20240620/biryukov-1954349011.html

Бирюков: треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы

Бирюков: треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 20.06.2024

Бирюков: треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы

Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 1300 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы, затоплений допущено... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:35

2024-06-20T18:35

2024-06-20T18:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

мосводосток

гидрометцентр

жкх

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 1300 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы, затоплений допущено не было, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13.00 до 14.00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы", - сообщил Бирюков. Он уточнил, что основной объем осадков сразу приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока, дорожных служб и инженерных компаний. Затоплений городских территорий во время непогоды в столице не было допущено. Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.

https://ria.ru/20240620/biryukov-1954338756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, мосводосток, гидрометцентр, жкх