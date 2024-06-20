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Бирюков: треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 20.06.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:35 20.06.2024
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Бирюков: треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы
Бирюков: треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 20.06.2024
Бирюков: треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы
Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 1300 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы, затоплений допущено... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:35
2024-06-20T18:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосводосток
гидрометцентр
жкх
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 1300 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы, затоплений допущено не было, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13.00 до 14.00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы", - сообщил Бирюков. Он уточнил, что основной объем осадков сразу приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока, дорожных служб и инженерных компаний. Затоплений городских территорий во время непогоды в столице не было допущено. Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
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москва, петр бирюков, мосводосток, гидрометцентр, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток, Гидрометцентр, ЖКХ

Бирюков: треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 1300 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы, затоплений допущено не было, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13.00 до 14.00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы", - сообщил Бирюков.
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Он уточнил, что основной объем осадков сразу приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока, дорожных служб и инженерных компаний. Затоплений городских территорий во время непогоды в столице не было допущено.
Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосводостокГидрометцентрЖКХ
 
 
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