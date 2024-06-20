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Бирюков: треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы
Бирюков: треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 20.06.2024
Бирюков: треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы
Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 1300 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы, затоплений допущено... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:35
2024-06-20T18:35
2024-06-20T18:35
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 1300 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы, затоплений допущено не было, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13.00 до 14.00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы", - сообщил Бирюков. Он уточнил, что основной объем осадков сразу приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока, дорожных служб и инженерных компаний. Затоплений городских территорий во время непогоды в столице не было допущено. Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
https://ria.ru/20240620/biryukov-1954338756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосводосток, гидрометцентр, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток, Гидрометцентр, ЖКХ