https://ria.ru/20240620/biryukov-1954338756.html

Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана

Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана - РИА Новости, 20.06.2024

Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана

Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:02

2024-06-20T18:02

2024-06-20T18:19

москва

происшествия

жкх

петр бирюков

мосводосток

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков.Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 13.00 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы."Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13.00 до 14.00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы", - рассказал Бирюков.Он уточнил, что основной объем осадков сразу приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока, дорожных служб и инженерных компаний. Затоплений городских территорий во время непогоды в столице не было допущено.Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.

https://ria.ru/20240620/moskva-1954272770.html

https://ria.ru/20240620/moskva-1954316792.html

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москва, происшествия, жкх, петр бирюков, мосводосток, гидрометцентр