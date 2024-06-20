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Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана - РИА Новости, 20.06.2024
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18:02 20.06.2024 (обновлено: 18:19 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/biryukov-1954338756.html
Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана
Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана - РИА Новости, 20.06.2024
Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана
Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:02
2024-06-20T18:19
москва
происшествия
жкх
петр бирюков
мосводосток
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков.Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 13.00 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы."Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13.00 до 14.00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы", - рассказал Бирюков.Он уточнил, что основной объем осадков сразу приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока, дорожных служб и инженерных компаний. Затоплений городских территорий во время непогоды в столице не было допущено.Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
https://ria.ru/20240620/moskva-1954272770.html
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москва, происшествия, жкх, петр бирюков, мосводосток, гидрометцентр
Москва, Происшествия, ЖКХ, Петр Бирюков, Мосводосток, Гидрометцентр
Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана

Бирюков: в Москве ураган уронил более 700 деревьев и повреждил свыше 300 авто

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПоследствия урагана в Москве
Последствия урагана в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Последствия урагана в Москве
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков.
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Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.
Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 13.00 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы.
"Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13.00 до 14.00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы", - рассказал Бирюков.
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Он уточнил, что основной объем осадков сразу приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока, дорожных служб и инженерных компаний. Затоплений городских территорий во время непогоды в столице не было допущено.
Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
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