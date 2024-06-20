https://ria.ru/20240620/biryukov-1954338756.html
Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана
Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана - РИА Новости, 20.06.2024
Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана
Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:02
2024-06-20T18:02
2024-06-20T18:19
москва
происшествия
жкх
петр бирюков
мосводосток
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb861a359e20c317ca29a9678dc5cef9.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков.Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 13.00 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы."Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13.00 до 14.00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы", - рассказал Бирюков.Он уточнил, что основной объем осадков сразу приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока, дорожных служб и инженерных компаний. Затоплений городских территорий во время непогоды в столице не было допущено.Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
https://ria.ru/20240620/moskva-1954272770.html
https://ria.ru/20240620/moskva-1954316792.html
https://ria.ru/20240620/pogoda-1954329427.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297430_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be286be78de8fc8f205e6f2acefac985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, жкх, петр бирюков, мосводосток, гидрометцентр
Москва, Происшествия, ЖКХ, Петр Бирюков, Мосводосток, Гидрометцентр
Заммэра Москвы оценил ущерб от урагана
Бирюков: в Москве ураган уронил более 700 деревьев и повреждил свыше 300 авто
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков.
Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.
Наиболее интенсивные осадки в Москве в четверг были зафиксированы с 13.00 до 14.00, в отдельных районах города выпала треть месячной нормы.
"Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13.00 до 14.00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы", - рассказал Бирюков.
Он уточнил, что основной объем осадков сразу приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока
, дорожных служб и инженерных компаний. Затоплений городских территорий во время непогоды в столице не было допущено.
Ранее Гидрометцентр
объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.