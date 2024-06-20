https://ria.ru/20240620/bi-1954308983.html

СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине из-за истребителей F-16

СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине из-за истребителей F-16 - РИА Новости, 20.06.2024

СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине из-за истребителей F-16

Уничтожение самолетов F-16 или же их неудачное использование на Украине подорвет поддержку Киева в США, пишет Business Insider. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:42

2024-06-20T16:42

2024-06-20T17:07

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уничтожение самолетов F-16 или же их неудачное использование на Украине подорвет поддержку Киева в США, пишет Business Insider."На Украине предполагают, что самолет будет очень полезным в боях против российских сил, но есть угроза негативной реакции на потери истребителя или же неспособность добиться больших успехов с его применением", — говорится в материале.По словам опрошенного изданием эксперта, провал использования F-16 в зоне СВО особо сильно политически навредит украинцам и повлияет на мнение американских политиков или других групп, сомневающихся в помощи Киева.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954258995.html

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954170603.html

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в мире, киев, сергей лавров, украина, андрей картаполов, нато, госдума рф, f-16, сша, политика