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Мария Багреева: в Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы
Мария Багреева: в Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости, 20.06.2024
Мария Багреева: в Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы
В Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, по данным на 1 июня, доля безработных достигла 0,26 процента, снизившись с начала года на 0,04... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:00
2024-06-20T09:00
2024-06-20T09:00
мария багреева
москва
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, по данным на 1 июня, доля безработных достигла 0,26 процента, снизившись с начала года на 0,04 процентного пункта, сообщила глава департамента экономической политики столицы Мария Багреева."На начало июня число безработных в столице составляло 18,6 тысячи человек – это рекордно низкий показатель за последние 15 лет. В Москве активно развиваются все сферы городской экономики, создаются новые рабочие места на производстве и в сфере малого и среднего бизнеса", – приводит ее слова пресс-служба департамента.Как указывается в сообщении, на одного безработного в базе городской службы занятости приходится более 20 вакансий. Всего же в ней около 500 тысяч предложений от работодателей.По данным департамента, в январе-мае текущего года в Москве оформлено на 229,4 тысячи больше трудовых контрактов, чем расторгнуто. Наибольший спрос на сотрудников демонстрируют торговля, научно-техническая сфера, обрабатывающие производства. Также высока потребность в специалистах в финансово-страховом и административных секторах, в IT и связи.
https://ria.ru/20240619/bagreeva-1953813323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария багреева, москва
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, по данным на 1 июня, доля безработных достигла 0,26 процента, снизившись с начала года на 0,04 процентного пункта, сообщила глава департамента экономической политики столицы Мария Багреева.
"На начало июня число безработных в столице составляло 18,6 тысячи человек – это рекордно низкий показатель за последние 15 лет. В Москве активно развиваются все сферы городской экономики, создаются новые рабочие места на производстве и в сфере малого и среднего бизнеса", – приводит ее слова пресс-служба департамента.
Как указывается в сообщении, на одного безработного в базе городской службы занятости приходится более 20 вакансий. Всего же в ней около 500 тысяч предложений от работодателей.
По данным департамента, в январе-мае текущего года в Москве
оформлено на 229,4 тысячи больше трудовых контрактов, чем расторгнуто. Наибольший спрос на сотрудников демонстрируют торговля, научно-техническая сфера, обрабатывающие производства. Также высока потребность в специалистах в финансово-страховом и административных секторах, в IT
и связи.