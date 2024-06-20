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Мария Багреева: в Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости, 20.06.2024
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09:00 20.06.2024
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Мария Багреева: в Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы
Мария Багреева: в Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости, 20.06.2024
Мария Багреева: в Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы
В Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, по данным на 1 июня, доля безработных достигла 0,26 процента, снизившись с начала года на 0,04... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:00
2024-06-20T09:00
мария багреева
москва
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, по данным на 1 июня, доля безработных достигла 0,26 процента, снизившись с начала года на 0,04 процентного пункта, сообщила глава департамента экономической политики столицы Мария Багреева."На начало июня число безработных в столице составляло 18,6 тысячи человек – это рекордно низкий показатель за последние 15 лет. В Москве активно развиваются все сферы городской экономики, создаются новые рабочие места на производстве и в сфере малого и среднего бизнеса", – приводит ее слова пресс-служба департамента.Как указывается в сообщении, на одного безработного в базе городской службы занятости приходится более 20 вакансий. Всего же в ней около 500 тысяч предложений от работодателей.По данным департамента, в январе-мае текущего года в Москве оформлено на 229,4 тысячи больше трудовых контрактов, чем расторгнуто. Наибольший спрос на сотрудников демонстрируют торговля, научно-техническая сфера, обрабатывающие производства. Также высока потребность в специалистах в финансово-страховом и административных секторах, в IT и связи.
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мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва

Мария Багреева: в Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, по данным на 1 июня, доля безработных достигла 0,26 процента, снизившись с начала года на 0,04 процентного пункта, сообщила глава департамента экономической политики столицы Мария Багреева.
"На начало июня число безработных в столице составляло 18,6 тысячи человек – это рекордно низкий показатель за последние 15 лет. В Москве активно развиваются все сферы городской экономики, создаются новые рабочие места на производстве и в сфере малого и среднего бизнеса", – приводит ее слова пресс-служба департамента.
Как указывается в сообщении, на одного безработного в базе городской службы занятости приходится более 20 вакансий. Всего же в ней около 500 тысяч предложений от работодателей.
По данным департамента, в январе-мае текущего года в Москве оформлено на 229,4 тысячи больше трудовых контрактов, чем расторгнуто. Наибольший спрос на сотрудников демонстрируют торговля, научно-техническая сфера, обрабатывающие производства. Также высока потребность в специалистах в финансово-страховом и административных секторах, в IT и связи.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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