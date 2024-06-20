Рейтинг@Mail.ru
Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 20.06.2024 (обновлено: 10:00 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/bespilotniki-1954132240.html
Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин
Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин - РИА Новости, 20.06.2024
Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин
Минобороны России полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды, сообщил РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T03:06
2024-06-20T10:00
безопасность
технологии
россия
алексей дюмин
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943130069_0:1:1909:1075_1920x0_80_0_0_fad5e6c1d74ceafb84e1f8c7757d91e8.png
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минобороны России полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды, сообщил РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин. &quot;Очень важно, что она (работа по производству беспилотников. — Прим. ред.) ведется по двум направлениям. Первое — Министерство обороны, которое полностью включилось в эту работу и наращивает виды беспилотных летательных аппаратов, эта тема стратегического значения. Ну и, конечно, те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают, и Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство&quot;, — сказал он.На вопрос, в достаточной ли мере налажено производство необходимых беспилотников, Дюмин отметил, что работа ведется. "Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.
https://ria.ru/20240618/krechet-1953565639.html
https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950307804.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943130069_237:0:1672:1076_1920x0_80_0_0_5bdac0a820e506c7980eb6affe7f150c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, алексей дюмин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Технологии, Россия, Алексей Дюмин, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин

Дюмин: Минобороны включилось в процесс производства БПЛА и наращивает их виды

© Минобороны России Разработка беспилотников на тыловом полигоне в зоне СВО
 Разработка беспилотников на тыловом полигоне в зоне СВО
© Минобороны России
Разработка беспилотников на тыловом полигоне в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минобороны России полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды, сообщил РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин.
«

"Очень важно, что она (работа по производству беспилотников. — Прим. ред.) ведется по двум направлениям. Первое — Министерство обороны, которое полностью включилось в эту работу и наращивает виды беспилотных летательных аппаратов, эта тема стратегического значения. Ну и, конечно, те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают, и Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство", — сказал он.

Тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 Кречет - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В России создали прицельный комплекс против безэкипажных катеров
18 июня, 07:39
На вопрос, в достаточной ли мере налажено производство необходимых беспилотников, Дюмин отметил, что работа ведется.
"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.
Применение робота Лягушка в боевых условиях на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка"
4 июня, 05:13
 
БезопасностьТехнологииРоссияАлексей ДюминВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала