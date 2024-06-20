https://ria.ru/20240620/bespilotniki-1954132240.html

Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин

Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин - РИА Новости, 20.06.2024

Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин

Минобороны России полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды, сообщил РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T03:06

2024-06-20T03:06

2024-06-20T10:00

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технологии

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алексей дюмин

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минобороны России полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды, сообщил РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин. "Очень важно, что она (работа по производству беспилотников. — Прим. ред.) ведется по двум направлениям. Первое — Министерство обороны, которое полностью включилось в эту работу и наращивает виды беспилотных летательных аппаратов, эта тема стратегического значения. Ну и, конечно, те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают, и Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство", — сказал он.На вопрос, в достаточной ли мере налажено производство необходимых беспилотников, Дюмин отметил, что работа ведется. "Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.

https://ria.ru/20240618/krechet-1953565639.html

https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950307804.html

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безопасность, технологии, россия, алексей дюмин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)