https://ria.ru/20240620/bespilotniki-1954132240.html
Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин
Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин - РИА Новости, 20.06.2024
Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин
Минобороны России полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды, сообщил РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T03:06
2024-06-20T03:06
2024-06-20T10:00
безопасность
технологии
россия
алексей дюмин
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минобороны России полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды, сообщил РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин. "Очень важно, что она (работа по производству беспилотников. — Прим. ред.) ведется по двум направлениям. Первое — Министерство обороны, которое полностью включилось в эту работу и наращивает виды беспилотных летательных аппаратов, эта тема стратегического значения. Ну и, конечно, те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают, и Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство", — сказал он.На вопрос, в достаточной ли мере налажено производство необходимых беспилотников, Дюмин отметил, что работа ведется. "Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.
https://ria.ru/20240618/krechet-1953565639.html
https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950307804.html
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безопасность, технологии, россия, алексей дюмин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Технологии, Россия, Алексей Дюмин, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны наращивает виды беспилотников, заявил Дюмин
Дюмин: Минобороны включилось в процесс производства БПЛА и наращивает их виды