https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954400755.html

Над Геническом сбили украинский беспилотник

Над Геническом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2024

Над Геническом сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит в небе над Геническом силами российской системы противовоздушной обороны, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T23:35

2024-06-20T23:35

2024-06-20T23:35

специальная военная операция на украине

в мире

геническ

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 20 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит в небе над Геническом силами российской системы противовоздушной обороны, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области. "Хлопок раздавшийся над Геническом был вызван уничтожением средствами российской ПВО украинского БПЛА. Поводов для беспокойства нет", - сообщил источник. Хлопок раздался около 23.10 в небе над временной административной столицей Херсонской области городом Геническом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

геническ

херсонская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, геническ, херсонская область