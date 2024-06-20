https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954400755.html
Над Геническом сбили украинский беспилотник
Над Геническом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2024
Над Геническом сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит в небе над Геническом силами российской системы противовоздушной обороны, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T23:35
2024-06-20T23:35
2024-06-20T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
геническ
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 20 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит в небе над Геническом силами российской системы противовоздушной обороны, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области. "Хлопок раздавшийся над Геническом был вызван уничтожением средствами российской ПВО украинского БПЛА. Поводов для беспокойства нет", - сообщил источник. Хлопок раздался около 23.10 в небе над временной административной столицей Херсонской области городом Геническом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, геническ, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Геническ, Херсонская область
Над Геническом сбили украинский беспилотник
В Херсонской области заявили, что силы ПВО сбили над Геническим беспилотник ВСУ