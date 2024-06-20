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В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954138877.html
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александ... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T06:31
2024-06-20T06:31
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
унечский район
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александ Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.
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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, унечский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Унечский район
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Богомаз: над Унечским районом Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александ Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФУнечский район
 
 
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