https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954138877.html

В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александ... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T06:31

2024-06-20T06:31

2024-06-20T06:31

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

унечский район

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александ Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

унечский район

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2024

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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, унечский район