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В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александ... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T06:31
2024-06-20T06:31
2024-06-20T06:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александ Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, унечский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Унечский район
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Богомаз: над Унечским районом Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ