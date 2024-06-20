Рейтинг@Mail.ru
БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954136796.html
БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ
БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ
Расчет беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Днепра украинский миномет и скорректировал удар по нему российской артиллерии,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T05:09
2024-06-20T05:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767221908_4:0:2418:1358_1920x0_80_0_0_9d8b7814a44762734652dd48fba6c559.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 июн - РИА Новости. Расчет беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Днепра украинский миномет и скорректировал удар по нему российской артиллерии, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет беспилотного летательного аппарата комплекса "Орлан-10" в ходе очередного полета над правым берегом Днепра обнаружил миномет противника и немедленно передал его координаты на командный пункт. В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии миномет был уничтожен. Расчет БПЛА "Орлан-10" зафиксировал точное поражение миномета противника", - сообщил представитель оборонного ведомства. Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и наводят FPV-дроны на цели противника.
https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767221908_0:0:2127:1595_1920x0_80_0_0_e4fc48e9de24cd30ef9dce7fa67253f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ

МО: БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 июн - РИА Новости. Расчет беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Днепра украинский миномет и скорректировал удар по нему российской артиллерии, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет беспилотного летательного аппарата комплекса "Орлан-10" в ходе очередного полета над правым берегом Днепра обнаружил миномет противника и немедленно передал его координаты на командный пункт. В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии миномет был уничтожен. Расчет БПЛА "Орлан-10" зафиксировал точное поражение миномета противника", - сообщил представитель оборонного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Это ад". Безумное решение Киева возмутило американского офицера
04:55
Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и наводят FPV-дроны на цели противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала