https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954136796.html

БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ

БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024

БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ

Расчет беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Днепра украинский миномет и скорректировал удар по нему российской артиллерии,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T05:09

2024-06-20T05:09

2024-06-20T05:09

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 июн - РИА Новости. Расчет беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Днепра украинский миномет и скорректировал удар по нему российской артиллерии, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет беспилотного летательного аппарата комплекса "Орлан-10" в ходе очередного полета над правым берегом Днепра обнаружил миномет противника и немедленно передал его координаты на командный пункт. В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии миномет был уничтожен. Расчет БПЛА "Орлан-10" зафиксировал точное поражение миномета противника", - сообщил представитель оборонного ведомства. Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и наводят FPV-дроны на цели противника.

https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html

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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность