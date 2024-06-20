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БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ
БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ
Расчет беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Днепра украинский миномет и скорректировал удар по нему российской артиллерии,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T05:09
2024-06-20T05:09
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 июн - РИА Новости. Расчет беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Днепра украинский миномет и скорректировал удар по нему российской артиллерии, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет беспилотного летательного аппарата комплекса "Орлан-10" в ходе очередного полета над правым берегом Днепра обнаружил миномет противника и немедленно передал его координаты на командный пункт. В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии миномет был уничтожен. Расчет БПЛА "Орлан-10" зафиксировал точное поражение миномета противника", - сообщил представитель оборонного ведомства. Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и наводят FPV-дроны на цели противника.
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БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ
МО: БПЛА "Орлан-10" скорректировал удар по миномету ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 июн - РИА Новости. Расчет беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Днепра украинский миномет и скорректировал удар по нему российской артиллерии, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет беспилотного летательного аппарата комплекса "Орлан-10" в ходе очередного полета над правым берегом Днепра обнаружил миномет противника и немедленно передал его координаты на командный пункт. В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии миномет был уничтожен. Расчет БПЛА "Орлан-10" зафиксировал точное поражение миномета противника", - сообщил представитель оборонного ведомства.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и наводят FPV-дроны на цели противника.