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Бастрыкин: попытки реабилитировать нацизм не остаются без внимания СК
Бастрыкин: попытки реабилитировать нацизм не остаются без внимания СК - РИА Новости, 20.06.2024
Бастрыкин: попытки реабилитировать нацизм не остаются без внимания СК
Попытки в странах Прибалтики и на Украине переписать историю Второй мировой войны и представить героями тех, кто совершал зверства в отношении гражданского... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:05
2024-06-20T21:05
2024-06-20T21:05
прибалтика
украина
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Попытки в странах Прибалтики и на Украине переписать историю Второй мировой войны и представить героями тех, кто совершал зверства в отношении гражданского населения, не остаются без внимания Следственного комитета России, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Видим и попытки, особенно в странах Прибалтики и на Украине, представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении гражданского населения без оглядки на истину. И такие попытки реабилитировать нацизм Следственный комитет также не оставляет без внимания", - сказал Бастрыкин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.
https://ria.ru/20231024/natsisty-1904887399.html
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прибалтика, украина, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Прибалтика, Украина, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин: попытки реабилитировать нацизм не остаются без внимания СК
Бастрыкин: попытки переписать историю Второй мировой не остаются без внимания СК