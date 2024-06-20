https://ria.ru/20240620/bastrykin-1954380981.html

Бастрыкин: попытки реабилитировать нацизм не остаются без внимания СК

Бастрыкин: попытки реабилитировать нацизм не остаются без внимания СК - РИА Новости, 20.06.2024

Бастрыкин: попытки реабилитировать нацизм не остаются без внимания СК

Попытки в странах Прибалтики и на Украине переписать историю Второй мировой войны и представить героями тех, кто совершал зверства в отношении гражданского... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T21:05

2024-06-20T21:05

2024-06-20T21:05

прибалтика

украина

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Попытки в странах Прибалтики и на Украине переписать историю Второй мировой войны и представить героями тех, кто совершал зверства в отношении гражданского населения, не остаются без внимания Следственного комитета России, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Видим и попытки, особенно в странах Прибалтики и на Украине, представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении гражданского населения без оглядки на истину. И такие попытки реабилитировать нацизм Следственный комитет также не оставляет без внимания", - сказал Бастрыкин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.

https://ria.ru/20231024/natsisty-1904887399.html

прибалтика

украина

россия

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прибалтика, украина, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)